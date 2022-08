Aerolíneas suprimen y desvían vuelos mientras China dispara misiles reales en simulacros cerca de Taiwán

Por Joyce Lee y Jamie Freed

SEÚL, 5 ago (Reuters) - Compañías aéreas han cancelado los vuelos a Taipéi y han desviado otros para evitar el espacio aéreo cercano que se ha cerrado al tráfico civil durante las maniobras militares chinas provocadas por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.

China desplegó el jueves decenas de aviones y disparó misiles reales cerca de Taiwán en sus mayores ejercicios en el estrecho de Taiwán, que se desarrollarán hasta el mediodía, hora local (0400 GMT), del domingo en seis zonas que rodean gran parte de la isla.

El espacio aéreo implicado es comparativamente pequeño, pero la interrupción de los mayores ejercicios militares de China en la zona desde que disparó misiles frente a la costa en 1996 está dificultando los viajes entre el sudeste asiático y el noreste de Asia.

Los cierres temporales del espacio aéreo y los cambios de ruta durante las grandes maniobras militares se producen de manera habitual en todo el mundo.

No obstante, esta situación es inusual, ya que las maniobras de China atraviesan las 12 millas náuticas (22 kilómetros) de aguas territoriales que Taiwán reclama, algo que, según las autoridades taiwanesas, desafía el orden internacional y equivale a un bloqueo de su espacio marítimo y aéreo.

Korean Air Lines Co Ltd y Singapore Airlines Ltd dijeron que habían cancelado sus vuelos hacia y desde Taipéi el viernes debido a los ejercicios y la compañía coreana también canceló sus vuelos del sábado y retrasó los del domingo.

Las aerolíneas japonesas ANA Holdings Inc y Japan Airlines Co Ltd siguen operando sus vuelos a Taipéi con normalidad, dijeron sus portavoces, pero están evitando el espacio aéreo afectado en esos vuelos, así como en las rutas a Hong Kong y el Sudeste Asiático.

Cathay Pacific Airways Ltd de Hong Kong y Philippines Airlines dijeron que sus vuelos estaban evitando las zonas designadas del espacio aéreo alrededor de Taiwán, en una medida que podría suponer más tiempo de vuelo para algunos vuelos, mientras que el regulador de la aviación de Vietnam advirtió a sus aerolíneas que evitaran la zona.

El servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró que las compañías taiwanesas China Airlines Ltd y EVA Airways Corp seguían usan sus conexiones con la isla en la mañana del viernes, al igual que las compañías de carga FedEx Corp y United Parcel Service Inc, aunque evitando las zonas afectadas por los ejercicios militares.

Emirates, United Airlines Holdings Inc y Turkish Airlines tenían vuelos en ruta hacia Taipéi el viernes por la mañana, hora local, indicó Flightradar24.

Taiwán, junto con China continental y Hong Kong, es uno de los pocos lugares del mundo que todavía requiere cuarentena para las llegadas a causa del COVID-19, lo que ha provocado una reducción de la demanda de viajes a la isla.

(Información de Joyce Lee en Seúl y Jamie Freed en Sídney; información adicional de Maki Shiraki en Tokio, Neil Jerome Morales en Manila, Khanh Vu en Hanói y Twinnie Siu en Hong Kong; edición de Kenneth Maxwell; traducción de Tomás Cobos)