Utilizan cartas de reina a Maduro en lucha por oro venezolano

(Bloomberg) -- El Gobierno de Venezuela mostró cartas aparentemente firmadas por la Reina Isabel II para reforzar su derecho sobre más de US$1.000 millones de oro almacenado en el Banco de Inglaterra.

La correspondencia diplomática es evidencia de que el Reino Unido reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, dijo Calixto Ortega, titular del banco central de Venezuela.

Esto socava el fallo de un juez en Londres el mes pasado que negó al Gobierno de Maduro el control de los lingotes, dijo Ortega el jueves en una entrevista. La emisión de visas por parte del Reino Unido a funcionarios del Gobierno de Maduro también fortalece el argumento de la Administración, agregó Ortega.

La figura de la oposición Juan Guaidó también trata de reclamar el control del oro en esta larga batalla legal, luego de que el Reino Unido lo reconociera como presidente de Venezuela en 2019. El Gobierno de Maduro ha dicho que apelará el fallo judicial más reciente.

“Tres cartas firmadas por la reina con días diferentes. ¿Esta es una posición o no es una posición?”, dijo Ortega en París, mientras regresaba a Caracas desde Londres, donde discutió el tema con sus abogados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido no respondió de inmediato a una solicitud por escrito de comentarios.

Los lingotes, que yacen en las bóvedas del Banco de Inglaterra, representan alrededor de una quinta parte de los US$5.200 millones en reservas internacionales de Venezuela, excluyendo los derechos especiales de giro con el Fondo Monetario Internacional a los que el país no puede acceder actualmente.

Dado que se prevén más disputas legales, es probable que ni el Gobierno de Maduro ni Guaidó y sus aliados logren el control de los activos en un futuro próximo.

Islas del Caribe

Ortega mostró a Bloomberg News dos cartas firmadas por Isabel II en junio, en su calidad de reina de San Vicente y las Granadinas.

En la primera carta le notifica el cambio de representante de la nación caribeña con sede en Caracas, mientras que en la segunda solicita que Maduro acredite a uno nuevo.

En otra carta, la reina le escribió a Maduro en nombre del Gobierno de Santa Lucía. Las tres cartas están dirigidas a “Su Excelencia Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Las cartas fueron entregadas a Ortega por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, dijo.

La reina Isabel es la jefa de Estado de varias naciones del Caribe, que son independientes de Londres y siguen su propia política exterior.

Estrategia jurídica

El equipo jurídico de Ortega decidirá su nueva estrategia la próxima semana mientras prepara su apelación.

Tratar de incluir las cartas como nueva evidencia podría prolongar el caso por más tiempo, dijo Ortega.

El Gobierno de Maduro considera que la decisión del tribunal tiene “enormes consecuencias” para otros países con activos en el sistema financiero del Reino Unido.

“La contraparte británica se juega la reputación de esa jurisdicción como una de las que mayor neutralidad e imparcialidad le ofrecía a los agentes económicos del mundo”, dijo Ortega. “Dicen algo en la corte y por la vía de los hechos se comportan de otra manera”.

También mostró su propio pasaporte diplomático, sellado con ocho visas emitidas por las autoridades del Reino Unido desde junio de 2018, como evidencia de que el Gobierno de Londres reconoce a los funcionarios de Maduro como legítimos.

El encargado de negocios británico en Venezuela también solicitó una visa al Gobierno de Maduro en 2021, la cual le fue otorgada, agregó.

Los jueces británicos, incluida la Corte Suprema, han aceptado consistentemente el “reconocimiento claro e inequívoco” de Guaidó como presidente por parte del Reino Unido. Los tribunales del Reino Unido son independientes de la toma de decisiones políticas.

Sus victorias en la corte de Londres han sido uno de los pocos puntos positivos en meses recientes para Guaidó, cuyo apoyo ha venido flaqueando ante el hecho de que Maduro retuvo su control del poder.

