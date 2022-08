Mexicano Ricardo O’Farrill come los peores platillos en “Pinches comediantes”

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 4 ago. De comer todo tipo de delicias en su canal de Youtube junto a celebridades, Ricardo O’Farrill tendrá que ser más flexible con su paladar como conductor de “Pinches comediantes”, una serie que parodia los "reality shows" gastronómicos que engarza la comida con la comedia.

“(La comida) es una de las mejores cosas que pueden existir en la vida y si se mezcla con comedia mejor, creo que la comida y la comedia van bastante bien", dice este jueves en una entrevista con Efe O'Farrill, quien considera que si fuera un ingrediente de cocina sería un chile: "porque soy picante y dulce".

O’Farrill solo puede explicar que la oportunidad de conducir "Pinches comediantes" llegó gracias a su programa digital de entrevistas "Ñam ñam extravaganza".

Ahí ha recorrido restaurantes y puestos de comida con personajes que van desde Tom Holland y Jake Gyllenhaal, con quienes comió tacos, hasta el rapero mexicano Santa Fe Klan.

Sin embargo, ahora pondrá a cocinar recetas de Corea del Sur, Suecia, Egipto, Canadá, Grecia y otros países, en sus idiomas originales, a "influencers" como Herly, Rojstar y Trixy Starr, por mencionar algunos, quienes intentarán seguir las instrucciones a partir de pistas, entre retos y castigos, que dificultarán que el platillo quede comestible.

"Nunca soy miedoso para probar", afirma.

"Yo sabía que no iba a probar ninguna delicia culinaria, a pesar de que ellos pensaran que sí, sabía que iba a ver la receta de un desastre y a dos personas esforzándose, más que ver a un ganador", comenta.

Pero confiesa que de todas las recetas que se llevaron a cabo en el programa, que estrenará el 8 de agosto por Comedy Central Latinoamérica y por el canal de Youtube de la franquicia, solo un par fueron agradables al paladar.

PARODIA AL REALITY

"Pinches comediantes" es dirigida por Marcos Bucay ("Fondeados", 2021) y según narra el "standupero", tuvo una gran libertad a la hora de experimentar con el humor y que incluso pudo trabajar de cerca el guion.

"Queríamos explorar de varias maneras qué tanto podíamos parodiar los programas de cocina sabiendo que estábamos haciendo una burda de programas de cocina, una broma", asegura O’Farrill, quien cuenta que tanto Bucay como él son fanáticos de los programas de cocina.

"Nos basamos un poco en estas personalidades volátiles que de repente tienen los chefs como Ramsay en 'Hell's Kitchen' cuando de pronto empezaba a gritar y que se pone demasiado serio como si fuera algo de vida o muerte", ahonda.

Además, también habrá drama, pues adelantó que en el episodio de Herly, la "influencer" llegará a las lágrimas, pero que en esos momentos de estrés también hay gran comedia para el público.

UNA GIRA INTERNACIONAL

Además de "Pinches comediantes", O’Farrill comenzará con su gira internacional de "stand up comedy" llamada "Falacia", en donde visitará países de Europa, Latinoamérica, todos los estados de México y ciudades en Estados Unidos.

"Me sorprende que en Dublín ya casi es 'sold out' (lleno total). Me pregunto: ¿quién me conoce ahí?", dice O’Farrill, quien se ha esforzado por seguir internacionalizando su humor. EFE

