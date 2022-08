Hansen: "Rugby español apura opciones de casi imposible asistencia Mundial"

Valladolid, 4 ago. El nuevo presidente de la Federación Española de Rugby (FER), el vallisoletano Juan Carlos Martín "Hansen", inicia su periodo de seis años al frente del organismo deportivo con el compromiso adquirido con los jugadores para apurar "hasta la última oportunidad que haya de poder jugar el Mundial", aunque ha reconocido que "está casi imposible": "Una entre un millón".

En una entrevista con la Agencia EFE, Hansen ha asegurado que afronta este reto "con criterios y pensando a largo plazo, aunque en algunos casos será necesario improvisar y actuar en modo guerrilla, para resolver cuestiones con rapidez".

Entre esas cuestiones, se encuentra el recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que se está analizando con World Rugby desde el punto de vista técnico, organismo con el que se quiere "reconstruir las relaciones lo antes posible", tras el deterioro sufrido entre ambas, al ser eliminada España del Mundial por alineación indebida.

Al respecto ha detallado que "si el TAS se declara competente, habrá que ver si progresa el recurso y hay argumentos, porque si no es así, moriría ahí el proceso", dando un carpetazo definitivo a la polémica eliminación del combinado nacional, que incluye la falsificación documental del jugador implicado en la incorrecta alineación, el sudafricano Gavin Van den Berg.

Precisamente, esta decisión tomada por World Rugby, es la que precipitó la dimisión del anterior presidente de la FER, Alfonso Feijóo, a quien sustituye el que fuera presidente de uno de los clubes veteranos de la División de Honor de rugby, El Salvador, al que rescató de una importante crisis, gracias a su gestión.

Una gestión que aspira a trasladar al organismo federativo, acompañado por un "competente" grupo de personas, en el que se realizarán cambios fundamentales, entre los que se hallan nuevos directores deportivos de la selección masculina -Alberto Socías- y femenina -José Antonio Barrio "Yunque"-, que dependerán de una dirección deportiva general, de la que se responsabilizará Gabriel Sáez.

"Hansen" ha advertido que "las decisiones que se tomen nunca van a ser presidencialistas, sino que serán consensuadas y se llevarán a cabo teniendo en cuenta, solamente, el máximo beneficio para el rugby", por lo que no siente que sea "un peso añadido" proceder de una ciudad referente en el deporte del oval.

EL PAPEL DE VALLADOLID EN EL RUGBY

"Si es Valladolid la que se postula para organizar algún evento de rugby, y entre todos se analiza que es la mejor opción, porque encaja en lo que se quiere, no habrá problema en elegirla, de la misma forma que no tendrá privilegios si no cumple con lo que se espera", señala Hansen.

Su modelo de trabajo apunta a un "largo plazo". "Uno de los aspectos a tener en cuenta será el desarrollo de los jugadores nacionales, la necesaria modificación de la elección de los mismos, trabajar para la fidelización de patrocinadores, depender menos de los clubes y buscar más ingresos económicos, pero no subiendo tasas e impuestos", ha matizado.

Pero lógicamente, debido a la premura con la que se han realizado estas elecciones a la FER, su nuevo dirigente es consciente de la necesidad de abordar "de manera inmediata", cuestiones como incorporaciones, salidas, temas legales pendientes, o los "tres partidos de la selección en noviembre que no tienen sede, y que es necesario resolver en mes y medio", entre otras muchas.

Para afrontar este gran reto cuenta con un "magnífico equipo", que tiene claro que "se necesita su compromiso las 24 horas del día, puesto que hay muchos temas pendientes", y por eso ya se ha creado una comisión de trabajo, que aunque partía de la base de actuar "con criterio y tiempo", también está preparada para "actuar con prontitud".

Porque, según el ejemplo que ha puesto "Hansen", nada más aterrizar en la FER han comprobado que las chicas "tenían la mitad de las dietas que los chicos". "Lo cual es un evidente agravio comparativo que había que resolver ya, igualando dichas dietas", apuntó.

Juan Carlos Martín tiene claro que el rugby "es un modo de vida" y, cuando vio lo que estaba sucediendo con la federación, consideró una "responsabilidad y un compromiso necesario" postularse para dar un giro a la gestión de la FER, aprovechando su experiencia al frente de El Salvador, uno de los clubes más importantes de España junto al VRAC, también de Valladolid y cuyo expresidente, José Antonio Garrote, es uno de los componentes de su equipo de trabajo.

Era consciente de que ganaría las elecciones a la FER -en las que obtuvo 50 de los 67 votos-, ya que la candidatura de Iñaki Vergara -anterior vicepresidente de la FER- "no tenía ninguna lógica ni podía salir después de lo sucedido", mientras que la de Patricia García "carecía de la necesaria experiencia para poder abordar un proyecto de cambio de tanta envergadura".

Ha asegurado que el proceso de renovación de la FER "no va de revanchas". "En estos próximos días se analizarán los diferentes puestos para ver qué personas son las más indicadas para ellos, que estén dispuestas a trabajar con un orden y sin entornos tóxicos", precisa.

Entre esos puestos está el del seleccionador nacional, Santi Santos, el cual "ha realizado una buena labor, pero es necesario modificar su papel en la federación, ya que también ejercía de director deportivo, y eso ha derivado en multitud de problemas, como la eliminación del Mundial".

"La salud del rugby ha quedado muy tocada y el paciente se encuentra débil, pero es joven y seguro que se va a poner pronto bien, porque le auguro un gran futuro, si se le dan las medicinas adecuadas para salir adelante y demostrar su potencial", opina.

Además de las selecciones masculina y femenina de rugby XV, también debe apoyar a las de Seven, y también al rugby inclusivo, el militar, el rugby playa o el universitario, y por eso apuesta por un "modelo de patrocinio global" y por "un rugby social que tenga un seguimiento específico".

Se da la circunstancia de que, en 2023, se cumplen cien años de la fundación de la Federación Española de Rugby, que "Hansen" confía en "aprovechar", nombrando un nuevo responsable para la celebración de esta efeméride, que esté ligado al Plan Internacional de Eventos para llegar "lo más lejos posible".

