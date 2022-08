El organismo de control nuclear de la ONU pide acceso a una planta nuclear ucraniana - documento

FOTO DE ARCHIVO: La central nuclear de Zaporiyia vista desde un terraplén del río Dnipro en la ciudad de Nikopol, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 20 de julio de 2022. REUTERS/Dmytro Smolienko

ZÚRICH, 4 ago (Reuters) - El jefe del organismo de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas pidió acceso a una central nuclear ucraniana ahora controlada por el ejército ruso para determinar si es una fuente de peligro. El contacto con la mayor central nuclear de Europa, situada en Zaporiyia y operada por técnicos ucranianos, era "frágil" y las comunicaciones no funcionaban todos los días, declaró el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, al periódico suizo Tages-Anzeiger.

"No podemos permitirnos una comunicación defectuosa con la central en áreas relevantes para la seguridad. Tenemos constancia de las acusaciones de que hay munición real almacenada en la planta, de que hay ataques a la central", dijo Grossi en la entrevista publicada en alemán.

"Francamente, si no tengo acceso, no puedo determinarlo. Hay contradicciones entre los relatos de la parte rusa y la ucraniana. Recibo información, también la menciono en mis informes de situación, pero no tengo forma de determinar si se corresponde con los hechos".

Grossi dijo que las discusiones de la ONU con las partes del conflicto incluían una propuesta de acuerdo sobre las zonas de seguridad alrededor de las centrales nucleares, pero no veía ninguna voluntad de llegar a un acuerdo por el momento.

El acceso a la central era difícil y los viajes por tierra a través del territorio ocupado requerirían medidas de seguridad especiales, dijo. Las conversaciones con el Gobierno ucraniano para organizar una visita estaban en marcha.

La agencia ha informado de que en ocasiones ha perdido la conexión con los sistemas de vigilancia que siguen el rastro del material nuclear en la central.

(Reporte de Michael Shields; edición de Bradley Perrett; traducción de Flora Gómez)