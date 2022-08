El acuerdo con Irán, pendiente de varios temas y mucha "voluntad política"

Viena, 4 ago. La negociación para reactivar el acuerdo que en 2015 bloqueó que Irán pudiera hacerse a corto plazo con armas atómicas está prácticamente finalizada, pendiente de cinco o seis temas y de la voluntad política, especialmente de Teherán y Washington, afirmó hoy en Viena una alto responsable de la UE.

"Hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo, pero no va a ser fácil porque tras cada asunto técnico, cada párrafo y cada palabra hay una enorme decisión política, y esta decisión debe ser tomada en todas las capitales", señaló esa fuente, bajo condición de anonimato, a un grupo de periodistas en Viena, donde se han retomado hoy la negociación multilateral, tras cinco meses de parón.

Este intento se cerrar unos contactos que arrancaron hace 15 meses se centran en un borrador de acuerdo presentado hace dos semanas por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que actúa de coordinador de las negociaciones.

La conversaciones directas entre Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania llegaron el pasado marzo a un punto en que la mayoría de los asuntos pendientes se referían a temas bilaterales entre Teherán y Washington, señaló hoy la fuente comunitaria.

El JCPOA, como se conoce al acuerdo de 2015, se fracturó en 2018 cuando Donald Trump, entonces presidente de EEUU, sacó a su país del acuerdo y reimpuso sanciones económicas a Irán, que reaccionó un año después saltándose los límites impuestos a su programa atómico y enriqueciendo uranio hasta cerca de poder alimentar un arma nuclear.

La propuesta de Borrell permite que los dos países vuelvan al acuerdo y atiende tanto el levantamiento de sanciones como que Irán cumpla sus compromisos y reduzca su capacidad nuclear.

Según la fuente comunitaria, el acuerdo está a expensas de "cuatro o cinco cuestiones" bilaterales, como en qué condiciones se levantarían las sanciones, y otro par de temas nucleares relacionados, por ejemplo, con los avances logrados por Irán en el enriquecimiento de uranio.

"No se trata de cuán difícil es un asunto técnico, sino de la voluntad política. Si quieren resolver una cuestión técnica, se puede resolver en 48 horas", señaló esa fuente.

Otros asuntos que bloquearon en el pasado el acuerdo están, en principio, superados.

Por ejemplo, la exigencia de Irán de que su Guardia Revolucionaria saliera de la lista de organizaciones terroristas de EEUU, un asunto que la fuente comunitaria indicó los dos países han acordado tratar bilateralmente en el futuro.

Irán también estaría ahora satisfecho, según esa fuente, en relación a su exigencia de garantías en el caso de que en el futuro Estados Unidos vuelva a abandonar el pacto e reimponer sanciones, aunque matizó que es consciente de que nunca tendrá una "garantía total".

La fuente comunitaria insistió hoy en la idea trasladada por Borrell de que el espacio para la negociación se ha agotado.

"Esto no es otra ronda (de negociación). Estamos aquí para finalizar el texto", dijo el funcionario comunitario, quien advirtió que si no se logra es porque "no hay voluntad política". EFE

