Alex Rins asegura que fichar por Honda "es una gran oportunidad"

Silverstone (Gran Bretaña), 4 ago. El español Alex Rins, que el próximo año será piloto de Honda en la escudería del italiano Lucio Cecchinello durante dos temporadas, ha dicho que eso es para él "una gran oportunidad, pues al final puedes dar el máximo y aportar toda la experiencia que he cogido con la Suzuki para intentar hacer que la moto vuelva a ir".

"Es bonito porque actualmente con los resultados que están teniendo no sé si es la moto o los pilotos, pero no están consiguiendo resultados, así que tengo muchísimas ganas de subirme a la moto", continúa al respecto Rins, quien no obstante recuerda que "quedan nueve carreras todavía, que las disfrutaremos muchísimo con la Suzuki, pero no os voy a engañar, mi cabeza a ratos ya piensa en la Honda y en ver cómo va".

Rins reconoce que "ha sido difícil tomar la decisión, ya que podíamos optar por el equipo de Gresini con Ducati, pero actualmente todas las motos están rodando muy bien, es más, quizás la Ducati va algo mejor ahora mismo que la Honda, pero lo que yo quería conseguir era tener una moto oficial y eso ha sido lo que me ha hecho decantar por Honda".

El piloto confirmó que ha firmado por dos temporadas y que tiene contrato para disponer del mismo material "en principio" de Marc Márquez y de quien sea su nuevo compañero de equipo, sin marcarse objetivos".

En cuanto a su fichaje dice creer que lo es "por la experiencia, no sé, por las ganas, no tengo ni idea, pero al final es un equipo bueno, es un equipo satélite, pero es un equipo buenísimo, así que ya veremos que es lo que podemos hacer".

De futuro explicó que en Honda le dijeron que "tenían en mente hacer una moto nueva para el año que viene, con cosas que traigan durante los fines de semana de carrera, pero al final no lo puedes saber porque te pierdes y tampoco voy a estar preguntando cada dos por tres porque ya tenemos bastante trabajo, pero sí que habrá que estar pendiente de lo que traigan en Misano y de cómo funciona, no sé, todas esas cositas".

En Silverstone Alex Rins logró una gran victoria ante Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), en 2019 y por escasamente 13 milésimas de segundo, que dijo no le hace fañta volverla a ver pues la tiene "en mente", pero sí que reconoció que llega "a un circuito que me gusta, que se adapta muy bien a la Suzuki, lo que no significa que vayamos a hacer podio o a ganar la carrera, pero vamos a ver cómo va", dijo.

De sus posibilidades afirmó que "la velocidad que hemos tenido prácticamente en todas las carreras, no en todas pero prácticamente, ha sido para acabar en el podio, aunque después, por H o por B, en Montmeló me lesionan, en las dos siguientes carreras arrastro esa lesión, pero sinceramente en lo físico ahora me siento bien pues he tenido cinco semanas para recuperarme y me siento fuerte. Llegamos con la Suzuki algo mejor que el año pasado, con un paquete aerodinámico diferente y también el motor, así que yo creo que las armas las tenemos". EFE

JLL/asc