Simeone inicia la cuenta atrás

(Actualiza después del entrenamiento vespertino del Atlético de Madrid)

Majadahonda (Madrid), 3 ago. El Trofeo Ramón Carranza, este jueves contra el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, marca el inicio de la cuenta atrás del Atlético de Madrid y Diego Simeone para el inicio de la competición, a la vista ya en menos de dos semanas, con la plantilla aparentemente hecha, con el equipo aún en formación, con la duda de si ya entrará en el once Joao Félix, el goleador incontestable del sábado ante el United.

La segunda victoria en otros tantos partidos de esta pretemporada (la primera fue un 0-4 al Numancia en la localidad soriana de El Burgo de Osma, justo hace una semana) la firmó el atacante portugués, que terminó lesionado la pasada campaña, comenzó a menor ritmo la actual pretemporada, va camino de alcanzar el cien por cien para el regreso a LaLiga y entró en juego contra el United con toda la determinación que se espera de él.

Concluyente, llamado -en su cuarto curso- a ser el futbolista definitivo que intuyó el Atlético cuando lo fichó en el verano de 2019 a cambio de 120 millones de euros desde el Benfica, aún no ha jugado de inicio en esta pretemporada. Ni en el duelo contra el Numancia, porque aún no estaba en el ritmo físico de sus compañeros (no había podido entrenar con el grupo hasta mediados de la semana anterior a ese choque), ni frente al United, cuando dispuso de media hora final en la que demostró el impacto hoy por hoy en el fútbol de su equipo.

Hasta el momento, Simeone ha probado dos onces para el Trofeo Carranza, a los que dará recorrido, previsiblemente, durante el partido. La duda es el orden.

Si jugará primero con casi todo el equipo que salió en el segundo tiempo frente al United (Ivo Grbic; Sergio Díez, Daniel Wass, Axel Witsel, Mario Hermoso -recuperado de una lesión, fue baja el pasado sábado en Oslo-, Saúl Ñíguez; Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Joao Félix; y Álvaro Morata); si repetirá la alineación titular del pasado sábado (Jan Oblak; Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco; Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar; Ángel Correa y Matheus Cunha); o si hará una mezcla frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla (21.00 horas).

La primera de las opciones -quizá con alguna variación- toma fuerza, por el hecho de dar recorrido a los jugadores con menos volumen de minutos en el duelo ante el United y teniendo en cuenta que Yannick Carrasco, Stefan Savic y Matheus Cunha ya sienten la carga de la pretemporada. Ninguno de los tres se entrenó por ese motivo en la sesión vespertina de este miércoles, a la que se reintegró Renan Lodi, aunque también es duda para el duelo por su reciente recuperación de una contractura muscular. No habrá riesgos con la Liga ya a la vista.

El Atlético tendrá la baja segura de Felipe Monteiro, con molestias en la rodilla, en el duelo en Cádiz, en el que pondrá a prueba su trayectoria invencible e imbatida por sus dos primeros choques del verano.

Lo ha ganado todo en esta pretemporada el Atlético, sin un solo gol en contra en la portería de Jan Oblak, que ha detenido un penalti. Primero venció al Numancia, dos categorías por debajo, al que desbordó por 0-4 en la localidad soriana de El Burgo de Osma. Y después al Manchester United, con el mérito que eso supone por la entidad del rival, pero, sobre todo, porque apagó y superó a un equipo con dos semanas más de preparación, doblegado por el gol a última hora de Joao Félix, que conectó un derechazo desde el borde del área.

Entre ambos compromisos, siete futbolistas han repetido como titulares en los dos: el portero Jan Oblak, los defensas Stefan Savic, José María Giménez y Reinildo Mandava, el centrocampista Thomas Lemar, el carrilero Yannick Carrasco y el atacante Ángel Correa. ¿Un indicio para el comienzo de la competición? Habrá más pistas en el Trofeo Ramón de Carranza, pero, sobre todo, el próximo domingo contra el Juventus en Tel Aviv. Empieza la cuenta atrás hacia la Liga. EFE

id/og/arh