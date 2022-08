Petróleo sube luego que OPEP+ acordara leve aumento producción

(Bloomberg) -- El petróleo se recuperó luego que la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordara un pequeño aumento de la producción en septiembre.

El crudo West Texas Intermediate se cotizaba cerca de US$96 por barril, subiendo hasta un 1,5% después de una caída previa.

La OPEP y sus aliados aumentarán el suministro en solo 100.000 barriles por día, una pequeña fracción de la producción total del grupo y un aumento mucho menor que el agregado en los últimos meses. Si bien eso estuvo en línea con una encuesta de Bloomberg a operadores y analistas que esperaban que la alianza mantuviera constante la producción, proporcionará poco alivio a la estrechez del mercado petrolero.

Las adiciones moderadas al suministro se producen después de que el petróleo cayera al cierre más bajo en más de cinco meses previamente esta semana, lo que cedió la mayor parte de las ganancias observadas desde la invasión rusa a Ucrania. Esa caída se produjo cuando inversionistas se preocuparon por una ralentización económica global y por las señales de que parte de la fortaleza extrema de los mercados del crudo en los últimos meses podría estar disminuyendo.

