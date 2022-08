Pelosi insinúa que su género es la razón del malestar de China

(Bloomberg) -- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, insinuó que atrajo la ira de China no por convertirse en la autoridad estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán en un cuarto de siglo, sino porque es mujer.

En un evento con la presidenta Tsai Ing-wen en Taipéi el miércoles, Pelosi señaló que varios senadores estadounidenses, incluido el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata Bob Menéndez, habían visitado la isla autónoma que China reclama como su territorio este año sin generar una tormenta de críticas de Pekín.

“Hicieron un gran alboroto porque yo soy la presidenta de la Cámara, supongo. No sé si eso fue una razón o una excusa”, dijo. “Porque no dijeron nada cuando llegaron los hombres”.

El presidente Xi Jinping le dijo al presidente Joe Biden la semana pasada que “quien juegue con fuego se quemará” sobre el tema de Taiwán, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que el Ejército Popular de Liberación no se quedaría “de brazos cruzados” si Pelosi visitaba la isla.

Ante tal oposición, Pelosi, de 82 años, dijo que su reunión con Tsai fue un momento para sentirse “orgullosa del liderazgo de las mujeres”, y señaló que ambas políticas habían roto los techos de cristal en sus respectivos Gobiernos.

“Es un gran orgullo para nosotros hoy, que la primera mujer presidenta de la Cámara se reúna con la primera mujer presidenta de Taiwán. Tenemos algo de entusiasmo por eso”, dijo Pelosi, quien se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes en 2007. Tsai fue elegida en 2016.

En su discurso, Pelosi también destacó a la representante de EE.UU. Suzan DelBene, una demócrata de Washington que viaja con su delegación, así como a Sandra Oudkirk, directora del Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de EE.UU. en Taipéi. Otras mujeres líderes destacadas en el Gobierno de Taiwán incluyen a la ministra de Asuntos Económicos, Wang Mei-hua, y a la embajadora de facto de Taiwán en EE.UU., Hsiao Bi-khim.

La elevación de las mujeres políticas en Taiwán contrasta marcadamente con el patriarcado arraigado de China, donde nunca se ha admitido a ninguna mujer en el santuario de poder más recóndito del gobernante Partido Comunista, el Comité Permanente, formado por siete hombres. Sun Chunlan, de 72 años, es la única mujer de China en su poderoso Politburó, de 25 miembros. Está lista para jubilarse este año.

Por su parte, Tsai no hizo referencia al género durante las sesiones informativas públicas del miércoles. En cambio, se reservó su gratitud por el compromiso de larga data de Pelosi de “salvaguardar la libertad, la democracia y los derechos humanos”.

