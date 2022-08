Nuevo ataque criptográfico afecta a miles de billeteras Solana

(Bloomberg) -- Piratas informáticos atacaron el ecosistema de Solana el miércoles temprano y miles de billeteras se vieron afectadas en el último golpe al mercado de las criptomonedas después de que el protocolo puente Nomad fuera atacado al comienzo de la semana.

Las estimaciones de los daños varían. Hasta el momento, se han robado poco más de US$5,2 millones en criptoactivos de más de 7.900 billeteras Solana, según la firma forense de cadena de bloques Elliptic. La compañía de seguridad PeckShield dijo que cuatro direcciones de billetera de Solana recibieron aproximadamente US$8 millones de las víctimas.

“La causa raíz aún no está clara”, dijo el cofundador de Elliptic, Tom Robinson. “Parece que se debe a una falla en cierto software de la billetera, en lugar de ser en la propia cadena de bloques de Solana”.

El ataque arrastró al token de Solana SOL a una baja del 7,3% a US$38,40 en las primeras operaciones del miércoles, su nivel más bajo en una semana. El bitcóin subió un 1,5% a US$23.367.

Los criptoproyectos están demostrando ser una buena fuente de ingresos para los piratas informáticos y la industria ha sufrido numerosos ataques este año. Los problemas de Solana llegan días después de que Nomad, un protocolo puente para transferir tokens criptográficos a través de diferentes cadenas de bloques, perdiera cerca de US$200 millones en una vulnerabilidad de seguridad el lunes. Ya se han robado más de US$1.000 millones de puentes en 2022, según un informe de junio de Elliptic.

Algunos token no fungibles también fueron robados en el ataque, pero el impacto total del ataque aún no está claro, dijo Robinson de Elliptic.

Nota Original:

Crypto Takes a New Hit as Thousands of Solana Wallets Hacked (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.