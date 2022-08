Las redes chinas se llenan de fervor patriótico tras la visita de Pelosi a Taiwán

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi (centro), en Taipéi, Taiwán, el 3 de agosto de 2022. REUTERS/Ann Wang

Por Eduardo Baptista

PEKÍN, 3 ago (Reuters) - La llegada a Taiwán a última hora del martes de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue demasiado para muchos internautas de la China continental, que piden una respuesta más contundente de su Gobierno.

"Al irme a la cama ayer por la noche, estaba tan enfadada que no pude dormir", escribió el miércoles la bloguera Xiaoyuantoutiao.

"Pero lo que me enfurece no son los clamores en línea para 'iniciar una lucha', 'perdonar a la isla pero no a su gente' (...) (sino que) esta vieja diablesa, ¡se atreve a venir!".

China considera a Taiwán parte de su territorio y nunca ha renunciado a la posibilidad de usar la fuerza para someter a la isla a su control. Pero Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de China y dice que sólo su pueblo puede decidir el futuro de la isla.

Las etiquetas relacionadas con la visita de Pelosi, como "la determinación de realizar la reunificación nacional es sólida como una roca", se hicieron virales en la plataforma de mensajes cortos china Weibo. El miércoles, una docena de estas etiquetas de corte patriótico acumulaban varios miles de millones de visitas.

Algunos blogueros consideraron incluso que la temeridad de Pelosi justifica una invasión inmediata de Taiwán, y muchos usuarios publicaron la expresión "sólo hay una China".

Otros dijeron que los militares chinos deberían haber hecho más para impedir el aterrizaje de su avión, y miles de usuarios se burlaron de una publicación popular en Weibo publicada por una cuenta oficial del Ejército Popular de Liberación la semana pasada, que decía simplemente "¡prepárense para la guerra!".

"En el futuro, si no se están preparando para atacar, no hagan estas declaraciones para engañar a la gente común", dijo un usuario.

La visita de más alto nivel de Estados Unidos a Taiwán en 25 años ha sido condenada furiosamente por China, que ha demostrado su enfado con un aumento de su actividad militar en las aguas que circundan la isla. China ha convocando al embajador de Estados Unidos en Pekín y anunciado la suspensión de varias importaciones agrícolas de Taiwán.

Contrarrestar el apoyo de Estados Unidos a Taiwán es una de las cuestiones más importantes de la política exterior de Pekín, y los medios de comunicación chinos controlados por el Estado han contribuido a que la opinión pública respalde firmemente la postura del Gobierno chino.

El martes, medios de comunicación estatales chinos retransmitieron en directo el viaje del avión de Pelosi a Taipéi a través de la aplicación de chat WeChat, dominante en China, que fue vista por 22 millones de usuarios.

Pero Weibo se colapsó antes de que su avión aterrizara, dejando a los usuarios a oscuras entre 30 minutos y una hora antes y después de que Pelosi pisara la pista del aeropuerto.

Sin mencionar los acontecimientos en Taiwán, Weibo dijo el miércoles que la plataforma colapsó porque su capacidad de banda ancha estaba sobrecargada.

Sin embargo, el nivel de indignación en Weibo alcanzó su punto álgido, y los internautas airados que pedían medidas militares y económicas más fuertes contra Taiwán y Estados Unidos superaban con creces a quienes pidieron moderación.

Sin embargo, hubo gente que instó a la paciencia a largo plazo frente a los crecientes desafíos internos y el sentimiento global desfavorable hacia China, así como algunos que se pronunciaron a favor de la paz.

"Si realmente hay una guerra, China soportará el sufrimiento. Actualmente las potencias mundiales no han elegido realmente al equipo de China, no obtendríamos ninguna ayuda. Al igual que Rusia, sería una guerra un poco solitaria", escribió un usuario.

Weibo, que censuró los llamamientos a la paz y las críticas a Rusia tras el estallido de la guerra en Ucrania, no promovió etiquetas que criticaran el estallido de fervor nacionalista en respuesta a la visita de Pelosi.

Qin Quanyao, un bloguero residente en Pekín, escribió el martes un ensayo en WeChat en el que señalaba que el actual brote de beligerancia patriótica en línea se remonta a la época del difunto presidente Mao Zedong, cuando los estudiantes de las escuelas primarias cantaban canciones sobre la "liberación" de Taiwán.

"Desde Weibo, WeChat hasta varias plataformas en línea, el ambiente se volvió de repente tenso, pareciendo volver a la época de 'debemos liberar Taiwán' de cuando éramos niños", escribió.

(Reporte de Eduardo Baptista; edición de Brenda Goh y Simon Cameron-Moore; traducción de Darío Fernández)