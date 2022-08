Lanzan la primera candidatura cuatripartita para organizar el Mundial 2030 en Sudamérica

Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay lanzaron el martes su candidatura conjunta para organizar el Mundial-2030, cuando se cumplirán 100 años de la primera copa del mundo que tuvo lugar en Montevideo, en una postulación cuatripartita inédita para albergar el mayor evento del fútbol.

Montevideo, 2 Ago 2022 (AFP) - Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay lanzaron este martes su candidatura conjunta para organizar el Mundial-2030, cuando se cumplirán 100 años de la primera copa del mundo que tuvo lugar en Montevideo, en una postulación cuatripartita inédita para albergar el mayor evento del fútbol."Estamos en este lugar icónico donde la historia comenzó", dijo el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, al oficializar la nominación en una conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo, donde Uruguay derrotó a Argentina 4-2 en la final de 1930 y se coronó como primer campeón del mundo.Flanqueado por autoridades del deporte de los cuatro países postulantes, Domínguez señaló que "este no es el proyecto de un gobierno, sino el sueño de un continente"."Va a haber más mundiales, pero 100 años se van a celebrar por única vez", destacó.En la misma línea, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, recordó que la idea de un mundial de fútbol "fue pensado, analizado y puesto en marcha aquí en Uruguay hace casi 100 años" y "se convirtió en la máxima fiesta del deporte mundial".Por eso, "es justo organizar el campeonato del mundo de 2030 en el lugar donde todo comenzó, donde estuvieron las agallas, el coraje, la inteligencia y el esfuerzo" para lograrlo.No obstante, Domínguez reconoció que el argumento simbólico debe ser acompañado de un proyecto concretable. "No podemos solo recurrir a lo sentimental, tenemos que hacer nuestra parte y estar en condiciones".En ese sentido, el ministro de Deporte uruguayo, Sebastián Bauzá, indicó que en mayo de 2023 los cuatro países presentarán el proyecto a la FIFA, que debe definir al anfitrión en 2024."Tenemos que hacer un mundial sustentable, que deje un legado para estos cuatro países", señaló Bauza. "Ya tenemos varios bancos internacionales que quieren ayudar a que se haga justicia y el mundial se haga acá", indicó.También informó que se trabaja en tener alrededor de 14 estadios disponibles, recordando que en 2030 habrá 48 equipos participantes.Con esa cantidad de selecciones, "es mas difícil y oneroso para un país plantear una candidatura en solitario", señaló Domínguez. "Una candidatura conjunta baja el nivel de inversiones que se requiere", agregó, sin manejar cifras.Además de quienes tomaron la palabra, en la conferencia estuvieron presentes los presidentes de las federaciones de Paraguay y Chile, Roberto Harrison y Pablo Milad, así como el vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Rodolfo D'Onofrio.También arribaron el secretario de Conmebol Nery Pumpido, y los ministros de Deporte Matías Lammens (Argentina), Diego Galeano (Paraguay) y Alexandra Benado (Chile).El objetivo, lanzado bajo el sello de "Mundial Centenario" es un deseo de larga data que comenzó a gestarse entre Uruguay y Argentina hace algunos años. Ya en 2017, en la previa de un encuentro entre sus selecciones por eliminatorias sudamericanas, los estelares Luis Suárez y Lionel Messi posaron juntos con números en sus camisetas que formaban el 2030, dando el puntapié inicial a una campaña que luego sumó a Paraguay y Chile.- Fuerte rival - España y Portugal en conjunto son por ahora la única candidatura rival, tras lanzar su postulación en junio de 2021. Marruecos, que en principio iba a unirse a las naciones de la península ibérica, podría nominarse en solitario, pero aún no lo ha hecho oficialmente.Asimismo, Reino Unido e Irlanda abandonaron en febrero la idea de otra candidatura conjunta el Mundial 2030 para focalizar su atención en la Eurocopa 2028.En octubre de 2021, el gobierno israelí informó que el presidente la FIFA, Gianni Infantino, lanzó la idea de que Israel pueda organizar el Mundial 2030 con otros países de la región liderados por Emiratos Árabes Unidos.Hasta ahora, la mayoría de los mundiales de fútbol han tenido lugar en Europa. Antes de Brasil-2014, la última copa del mundo disputada en Sudamérica había tenido lugar 36 años antes, en Argentina-1978.El Mundial-2026 será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la primera vez por tres países conjuntamente.