Kansas votó a favor de mantener el derecho al aborto (medios)

El conservador estado de Kansas votó este martes a favor de mantener el derecho al aborto, en la primera consulta desde que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin en junio al derecho federal a ese procedimiento.

En una importante victoria para los partidarios del aborto en Estados Unidos, Kansas rechazó una enmienda conocida como "Value Them Both" (Valora a ambos), que habría eliminado el derecho constitucional del estado con el objetivo de devolver a los legisladores la reglamentación del procedimiento.

