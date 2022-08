Hallan dos cuerpos en investigación sobre secuestro de niña de 12 años

Los Ángeles, 3 ago. La investigación sobre el secuestro de una niña de 12 años en Alabama condujo al descubrimiento de dos cuerpos en descomposición en la casa donde un hombre, que fue arrestado, supuestamente mantuvo a la pequeña cautiva.

Las pesquisas se iniciaron el lunes en la mañana después de que la niña fuera encontrada caminando en Auburn, condado de Tallapoosa.

El alguacil de Tallapoosa, Jimmy Abbett, dijo en una conferencia de prensa que un conductor llamó a las autoridades a reportar el incidente.

Los documentos judiciales citados por la televisora ABC 32 revelaron que la niña fue atada a un poste de una cama e intoxicada con alcohol, pero logró liberarse mordiendo las ataduras y logró escapar.

La policía allanó el lunes por la noche una casa donde supuestamente la niña estuvo retenida. En ese lugar los investigadores encontraron dos cuerpos en descomposición, que hasta el momento no han sido identificados.

Agentes de la Oficina del Alguacil de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Auburn arrestaron a José Paulino Pascual-Reyes, de 37 años, por el secuestro de la menor.

El hombre, que se encuentra detenido en la cárcel de Tallapoosa, enfrenta cargos de secuestro y posibles cargos de asesinato, entre otros, dijo el alguacil Abbett.

La desaparición de la niña no había sido reportada a las autoridades, según un informe del periódico The New York Times.

La menor fue llevada a un hospital para recibir tratamiento. No se ha revelado si la pequeña conocía al secuestrador. EFE

amv/msc