Bagnaia espera comenzar segunda parte del año como acabó la primera, ganando

Madrid, 3 ago. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) se ha mostrado ilusionado con el regreso a la competición y ha asegurado que "terminar la primera parte de la temporada con una victoria y aquellas sensaciones con la Desmosedici fue realmente perfecto", así que espera "empezar de la misma manera esta segunda parte del año".

"Durante el parón, he entrenado mucho pero ahora volvemos a lo serio", explica Bagnaia en la nota de prensa del equipo Ducati, que recuerda que el año pasado fue "muy rápido en Silverstone", pero tuvo "algunos problemas en carrera".

"Espero poder hacerlo bien este fin de semana ya que será importante empezar con buen pie y no cometer errores en esta segunda mitad de campeonato”, afirma el piloto italiano.

Su compañero de escudería, el australiano Jack Miller, destaca: "Ha sido un parón muy bonito pues he vuelto a Australia algunas semanas y me he divertido mucho, pero tengo ganas de volver a correr con la Desmosedici y estoy feliz de poder iniciar esta segunda parte del campeonato en Silverstone".

"El año pasado fuimos muy competitivos y estuvimos muy cerca del podio, por lo que espero tener las mismas sensaciones esta temporada y luchar por las primeras posiciones”, comenta Miller. EFE

