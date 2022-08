Acciones paran caída de dos días; bonos Tesoro recortan pérdidas

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses pararon una caída de dos días ya que los resultados corporativos y los datos económicos fueron mejores de lo esperado. Los bonos del Tesoro redujeron las pérdidas ya que operadores descontaron nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,6% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 subió 2,7%

El Dow Jones Industrial Average avanzó 1,3%

El índice MSCI World cayó 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró poca variación

El euro registró poco cambio en US$1,0169

La libra esterlina cayó 0,2% a US$1,2149

El yen japonés cedió 0,6% a 133,94 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos al 2,70%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos al 0,87%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 1,91%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 3,7% a US$90,97 el barril

Los futuros del oro bajaron 0,4% a US$1.782,10 la onza

Nota Original:

Stocks Snap Two-Day Drop; Treasuries Trim Losses: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.