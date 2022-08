Rendimientos Tesoro suben por comentarios restrictivos de Fed

(Bloomberg) -- Los rendimientos del Tesoro subieron el martes después de que los comentarios de los miembros de la Reserva Federal de que no han terminado de luchar contra la inflación llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre los recortes de tasas el próximo año.

Los rendimientos de EE.UU. aumentaron a lo largo de la curva; las tasas a 10 años subieron hasta 18 puntos básicos al 2,75% y la tasa a tres años repuntó más de 24 puntos. Los bonos también cayeron debido a que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán no logró socavar aún más la percepción de riesgo en los mercados financieros.

El aumento de los rendimientos, el mayor desde el mínimo de abril, se aceleró después de que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijera que el banco central “no está ni cerca” de haber terminado en la lucha contra la inflación más alta en cuatro décadas. Luego, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, señaló que el banco central necesita seguir subiendo las tasas el próximo año para contener las presiones de precios. Durante el fin de semana, el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que hay “un largo camino por recorrer” para lograr la meta del banco central.

El rendimiento real a diez años había caído más de 20 puntos básicos desde la reunión de política monetaria de la Fed de la semana pasada, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los futuros aumentos de tasas podrían ser menores. Algunos inversionistas tomaron los comentarios como una señal de que la la postura restrictiva de la Fed había alcanzado su punto máximo.

Los mercados de tasas ahora esperan que la Fed aumente las tasas de interés de referencia a alrededor del 3,4% para diciembre, un aumento de 13 puntos básicos desde el lunes. La semana pasada, la Fed elevó el rango de la tasa de referencia en 75 puntos básicos a 2,25%-2,5%.

Los inversionistas también redujeron las expectativas de recortes de tasas para el próximo año. El contrato de swap que hace referencia a la reunión de junio de 2023 subió al 3,27% desde el 3,02% del lunes.

Evans dijo que tiene la esperanza de que un rango de 3,25%-3,5% para fines de año y 3,75%-4% para el segundo trimestre del próximo año sea lo suficientemente alto como para enfriar la inflación.

Otro catalizador de la liquidación fue un activo calendario corporativo de nuevas emisiones, luego de la recaudación de US$15.400 millones del lunes. Una oferta de US$6.000 millones de Intel Corp. encabezó una lista de siete acuerdos que se espera que se valoricen el martes.

Las grandes oscilaciones diarias de los rendimientos en el mercado de los bonos del Tesoro de EE.UU. de US$23 billones se han vuelto más comunes este año a medida que ha aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria de la política de la Fed, la inflación y el crecimiento. Los operadores también culpan a la disminución de la liquidez desde que la Fed finalizó sus compras de instrumentos del Tesoro a principios de este año y dejó de renovar todas sus tenencias que vencen.

Una medida de Bloomberg de la liquidez de los instrumentos del Tesoro está en su peor nivel desde que las operaciones se paralizaron durante el inicio de covid-19 en marzo de 2020.

Las oscilaciones del martes son inusuales incluso para los estándares recientes. Los rendimientos a tres años este año han subido más de 20 puntos básicos en un día solo dos veces antes, los rendimientos a cinco años solo una vez antes. El bono a 10 años también se dirige a su segundo mayor aumento diario.

También el martes, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo en una entrevista virtual con el Washington Post que la Fed está comprometida con poner la inflación bajo control.

Nota Original:

Treasury Yields Surge as Fed Officials Quash Policy Pivot Talk

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.