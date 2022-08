Niños y ambientalistas liberan crías de tortuga en Venezuela para crear conciencia

Unas 100 tortuguitas marinas aletean en la arena, ansiosas por llegar al mar. Acaban de ser liberadas por un grupo de niños y rescatistas que suman 16 años luchando contra su extinción en Venezuela.

SHOTLIST LA SABANA, VENEZUELA29 DE JULIO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Zoom out de un grupo de 101 tortugas marinas siendo liberadas 2. Primer plano de un grupo de 101 tortugas marinas siendo liberadas 3. Plano medio de niños y activistas liberando a las tortugas4. Primer plano de niños y activistas liberando a las tortugas 5. SOUNDBITE 1 - Pedro Pérez, líder del proyecto de conservación La Sabana (hombre, 59 años, español, 12 seg.): "Estoy tratando de hacer algo por el mundo, tratando de salvar el mundo, sinceramente. Se está haciendo algo, que es bastante lo que está pasando, el desastre ecológico, los cambios climáticos. " 6. Plano general de un mural mostrando a distintas especies de tortugas marinas7. Plano medio de recipientes con las tortugas marinas8. Primer plano de recipientes con las tortugas marinas9. Primerísimo primer plano de tortugas en un recipiente 10. SOUNDBITE 2 - Pedro Pérez, líder del proyecto de conservación La Sabana (hombre, 59 años, español, 10 seg.): "Yo me crie aquí desde niño y yo nunca le paraba a eso. Yo sabía que se comía la tortuga, el huevo, pero que estaba así a punto de extinguirse (no)." 11. Plano general del refugio de las tortugas marinas12. Primer plano del logo del refugio13. Plano medio del refugio de las tortugas marinas LA GUAIRA, ESTADO LA GUAIRA, VENEZUELA29 DE JULIO DE 2022FUENTE: AFPTV 14. SOUNDBITE 3 - Edison Adrian , director regional del ministerio de Ecosocialismo (hombre, español, 17 seg.): "Es importante decir que la empresa privada ha hecho. O la iniciativa privada, podemos así decirlo, porque son diversos empresarios que se han puesto también en esta actividad, junto con el estado, para lograr un proceso en común que es la protección de la naturaleza." LA SABANA, VENEZUELA29 DE JULIO DE 2022FUENTE: AFPTV 15. SOUNDBITE 4 - Emma Leon , Participante del proyecto de conservación en La Sabana (mujer, 30 años, español, 10 seg.): "Los guerreros de esto son los niños, son los que más participan. Entonces, tú les das ese día a los niños y ellos motivan a los padres a que los vengan a traer a una liberación y ya hay más gente participando en todo esto." 16. Plano general de niños y activistas liberando a las tortugas17. Plano general de un grupo de 101 tortugas marinas siendo liberadas