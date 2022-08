El taiwanés Chun Hsin Tseng avanza a octavos en Los Cabos

Los Cabos (México), 1 ago. El taiwanés Chun-Hsin Tseng venció este lunes por 6-4 y 6-4 a Nick Chappell (USA) y pasó a octavos de final en el Abierto de Tenis de Los Cabos, en el que los españoles Fernando Verdasco y Feliciano López debutarán este martes.

Tseng, 84 del ránking de la ATP, ganó el 84 por ciento de los puntos en el primer servicio, pero la diferencia la marcó al aprovechar los dos puntos de quiebre que tuvo, uno en cada set.

En segunda ronda, el asiático enfrentará al británico Cameron Norrie, campeón defensor, duodécimo de la clasificación mundial.

Un poco antes el australiano Rinki Hijikata derrotó por 6-3, 4-0 (ret) al mexicano Rodrigo Pacheco enfrentará en la fase de los 16 mejores al ruso Daniil Medvedev, primera raqueta del mundo.

El mexicano de 17 años comenzó bien ante un rival que necesitó venir de atrás y sacudirse dos puntos de rompimiento para evitar un quiebre en el segundo juego.

Con veloces disparos a las esquinas y buena movilidad, el adolescente mexicano mantuvo el buen juego hasta que en el quinto juego Hijikata, 224 del ránking mundial, quebró para irse delante por 3-2.

A partir de ahí el mexicano cedió. Consecuencia de una lesión en una mano, sufrió otra rotura en el noveno juego y perdió la capacidad de lucha en el segundo, en el que sufrió dos quiebres y se retiró cuando la pizarra marcaba 4-0.

"Me caí en el hotel y me lesioné la mano; me retiré porque ya no podía disfrutar, pero sé que regresaré a este torneo, no con un 'wild card', sino con mis puntos de la ATP", señaló el debutante.

Un poco antes el lituano Ricardas Berankis aventajó por 7-6(1), 7-5 al francés Quentin Halys y, en el duelo final de la jornada, el australiano Max Purcell venció por 6-3, 3-6, 6-4 al suizo Henri Laaksonen.

Este martes el español Fernando Verdasco debutará contra el australiano Thanasi Kokkinakis y el español Feliciano López jugará primera ronda ante Radu Albo, de Moldavia.EFE

