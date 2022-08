El australiano Hijikata vence al mexicano Pacheco en el arranque del Abierto

Los Cabos (México), 1 ago. El australiano Rinki Hijikata derrotó este lunes por 6-3, 4-0 (ret) al mexicano Rodrigo Pacheco y accedió a los octavos de finales del Abierto de Tenis de Los Cabos, en los que jugará con el ruso Daniil Medvedev.

Considerado como la promesa del tenis de su país, el mexicano de 17 años comenzó bien, ante un rival que necesito venir de atrás y sacudirse dos puntos de rompimiento para evitar un quiebre en el segundo juego.

Con veloces disparos a las esquinas y buena movilidad, el adolescente mexicano mantuvo el buen juego hasta que en el quinto "game" Hijikata, 224 del ránking mundial, quebró para irse delante por 3-2.

Pacheco dio muestras de debilidad, luego se supo que su mano estaba lesionada. Insistió en hacer daño con su 'drive' y por momentos lo logró, sin embargo el australiano apuntaló su servicio con cinco 'aces' y, tras otro rompimiento, en el noveno juego, ganó la manga por 6-3 en 46 minutos.

Hijikata, quien llegó del torneo de clasificación, se percató de que el rival estaba mermado; paciente hizo daño con su servicio, con buenos golpes a los ángulos y pronto se puso delante 2-0.

Luego de cometer algunos errores no forzados, Pacheco recibió atención médica, regresó, pero luego de sufrir un segundo rompimiento, se retiró.

"Me caí en el hotel y me lesioné la mano; me retiré porque ya no podía disfrutar, pero sé que regresaré a este torneo, no con un 'wild card', sino con mis puntos de la ATP", señaló el novato.

Un poco antes el lituano Ricardas Berankis aventajó por 7-6(1), 7-5 al francés Quentin Halys, en un partido cerrado en el que el ganador fue más certero en los puntos decisivos.

El Abierto de Los Cabos, en cancha dura, es uno de los torneos categoría 250 favoritos de los jugadores previo a la gira del US Open porque transcurre en cancha rápida, cerca de Estados Unidos, una semana antes del Máster 1.000 de Montreal, Canadá, y dos previas al de Cincinnati.

Este lunes el suizo Henri Laaksonen enfrentará al australiano Max Purcell, llegado del torneo de clasificación, y el taiwanés Vhun-Hsin Tseng debutará ante el estadounidense Nick Chappell.