EEUU apunta a empresas chinas y de EAU en nuevas sanciones petroleras a Irán

FOTO DE ARCHIVO: Modelo de bomba de gasolina ante los colores de la bandera de Estados Unidos e Irán en una ilustración tomada el 25 de marzo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

Por Daphne Psaledakis y Arshad Mohammed

WASHINGTON, 2 ago (Reuters) - Estados Unidos impuso el lunes sanciones a empresas chinas y de otros países que, según dijo, ayudaron a vender decenas de millones de dólares en petróleo y productos petroquímicos iraníes a Asia Oriental, en su intento de aumentar la presión sobre Teherán para que frene su programa nuclear.

Los Departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos impusieron sanciones a un total de seis empresas, cuatro con sede en Hong Kong, una en Singapur y otra en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en acciones que fueron anunciadas mediante declaraciones hechas por separado.

El Tesoro acusó a Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), uno de los mayores intermediarios petroquímicos de Irán, de utilizar las empresas para facilitar la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes a Asia oriental.

El Tesoro apuntó a Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C., con sede en Emiratos Árabes Unidos, que, según dijo, ayudó a vender millones de dólares en productos petrolíferos de origen iraní a Triliance Petrochemical Co. Ltd., con sede en Hong Kong, que ya había sido sancionada por Estados Unidos.

También se señaló a Farwell Canyon HK Limited, con sede en Hong Kong, y a Shekufei International Trading Co., Limited, por facilitar dichas ventas para su posterior envío a compradores de Asia oriental.

El Tesoro acusó a PGPICC de utilizar las cuentas bancarias de estas empresas, junto con las de PZNFR Trading Limited, con sede en Hong Kong y Malasia, para recaudar millones de dólares.

Por otra parte, el Departamento de Estado sancionó a Pioneer Ship Management PTE LTD, con sede en Singapur, por la supuesta gestión de un buque que transportaba productos petrolíferos iraníes, y a Golden Warrior Shipping, Co. Ltd., por presuntas transacciones relacionadas con petróleo y productos petrolíferos iraníes.

Estas acciones inmovilizan los activos radicados en Estados Unidos y, en general, prohíben a los estadounidenses tratar con ellos. Otros que realicen determinadas transacciones con las empresas en cuestión también corren el riesgo de ser sancionados.

Las medidas representan la tercera ronda de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán contra empresas chinas en los últimos dos meses.

En reacción a las nuevas sanciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo en un comunicado que Irán responderá "con decisión y firmeza" a la continuación de las sanciones por parte de la Casa Blanca.

(Información de Daphne Psaledakis, Arshad Mohammed y Kanishka Singh en Washington; edición de Bernadette Baum y Andrea Ricci; traducción de Flora Gómez)