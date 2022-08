¿Cómo evitar que nuestro teléfono móvil sea portador de gérmenes?

ILUSTRACIÓN - No es necesario utilizar desinfectantes: la lisa pantalla de los móviles permite eliminar gérmenes con una simple pasada de una bayeta de microfibra. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Lo tenemos en la mano decenas de veces por día, incluso nos llevamos el teléfono móvil al baño. ¿Implica eso que la pantalla está llena de gérmenes? Markus Egert, profesor de microbiología e higiene en la Universidad Técnica de Furtwangen, nos tranquiliza: sus investigaciones muestran que el teléfono móvil no reúne tantos gérmenes, siempre y cuando uno preste atención a la higiene de las manos. dpa: Señor Egert, ¿por qué el teléfono móvil no junta tantos gérmenes como se cree? Egert: La pantalla táctil no ofrece buenas condiciones de vida para microorganismos, porque es muy lisa, seca y relativamente pobre en sustancias nutritivas. Lo que quizá reúne es un poco de caspa o algo de grasa. A ello se suma que limpiamos el teléfono más frecuentemente de lo que creemos, por ejemplo, cuando lo frotamos contra el pantalón o la camiseta. Así, los gérmenes son eliminados mecánicamente. Claro que, según mis conocimientos, esto aún no fue estudiado de forma estructurada. Pero en un estudio menor pudimos demostrar que solo limpiando el teléfono con una bayeta de microfibra ya se eliminan entre 80 y 90 por ciento de los microorganismos. dpa: Pero los gérmenes que tenemos en nuestras manos van a parar al teléfono inevitablemente, ¿no? Egert: Sí, el teléfono móvil es un poco como una prolongación de la mano. Pero no todos los gérmenes de nuestra mano van a parar a él. Algunos se las arreglan allí mejor que otros, hay una selección. Cabe destacar que el móvil es un objeto que, en general, solo usamos y tocamos nosotros mismos y nadie más. Por eso, la importancia de la higiene de este dispositivo para uno mismo es relativamente poco espectacular. Es diferente en el caso de teléfonos móviles laborales o de tablets en un hospital, que son usados por varias personas. dpa: Muchas personas utilizan su móvil también en el baño. ¿Qué implica esto para la acumulación de gérmenes? Egert: La situación es la siguiente: usted se sienta en el inodoro, saca su teléfono y lee algo. Luego vuelve a guardarlo, se limpia y se va. Así que con el teléfono no pasa nada, en lo que a gérmenes se refiere. Porque tampoco por el aire del entorno llegan a él más bacterias que en otro espacio. Lo decisivo son las manos. Si usted toca su teléfono con manos contaminadas con bacterias fecales, lógicamente estas también van a parar ahí. Pero si cuida de lavarse siempre las manos, eso no debería suceder. Claro que también hay diferencias: si va a un baño público, lógicamente hay más riesgos con los gérmenes. Pero en la mayoría de los hogares los baños están más limpios que, por ejemplo, la cocina. dpa: ¿Qué significa esto exactamente en relación al teléfono móvil? Egert: Es mucho más problemático usar el teléfono al cocinar. Pero no solemos pensar en eso. Un ejemplo: está descongelando un pollo y a la vez escucha música en el móvil o pone un video de cocina. En una situación como esa, es más probable que el celular se contamine con agentes patógenos de los alimentos. Y es que en un trozo de carne así hay desde millones a miles de millones de gérmenes por centímetro cúbico. A ello se suma: si prueba algo, quizá se pone el dedo en la boca. Eso no lo haría nunca en un baño. Eso seguramente está relacionado con que las personas tienen un miedo básico a los excrementos. Los baños son, por eso, los lugares en los que pensamos más en la higiene, a diferencia, quizá, de la cocina. dpa: ¿Qué puedo hacer para mantener bajo control la carga de gérmenes de mi teléfono móvil? Egert: Si me lavo las manos regularmente, mi teléfono, lógicamente, permanecerá limpio. Por lo demás, conviene limpiarlo cada tanto con un paño húmedo. Eso es bueno hacerlo cuando uno cocinó o después de visitar un hospital. dpa