Alpine anuncia a Piastri como sustituto de Alonso y éste lo niega

Madrid, 2 ago. La escudería de Fórmula Uno Alpine anunció este martes que el sustituto del español Fernando Alonso a partir de la próxima temporada será el australiano Oscar Piastri, pero horas después éste lo desmintió con una frase categórica: "No voy a pilotar para Alpine el próximo año".

Al día siguiente del anuncio por parte de Aston Martin del fichaje de Alonso a partir de 2023 con un contrato multianual y en sustitución del alemán Sebastian Vettel, que se retirará cuando acabe esta campaña, el equipo Alpine se apresuró a asegurar que Oscar Piastri ocupará la vacante del bicampeón mundial español.

Alpine emitió un comunicado para asegurar que su formación de pilotos para la próxima temporada la integrarán el francés Esteban Ocon -actual compañero de Alonso- y Piastri, nacido hace 21 años en Melbourne; ganador el año pasado de la Fórmula 2 y actual probador de la escudería.

"Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023", indica el comunicado de Alpine sobre el australiano, que el año pasado se anotó el campeonato de la F2, había ganado en 2019 el de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020, el de la Fórmula 3.

Sin embargo, horas después del anuncio del equipo francés, Oscar Piastri aseguró, en contra de lo afirmado, que no va a pilotar "para Alpine el próximo año".

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el año que viene", señala el australiano en su espacio en Twitter.

"Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a pilotar para Alpine el próximo año", afirma Piastri.

Antes de encenderse el fuego entre Alpine y Piastri, el director del equipo, Otmar Szafnauer, reveló en una conferencia de prensa que se enteró de que Alonso dejará el equipo al final de la presente temporada cuando vio el comunicado de prensa de Aston Martin anunciando el fichaje el lunes por la mañana.

Szafnauer reveló también que las dos partes estaban "muy, muy cerca" de cerrar un acuerdo, lo que hace que el acuerdo multianual del español con Aston Martin sea aún más sorprendente para él.

"Estaba muy seguro entonces de que Fernando continuaría con nosotros, y eso se dijo con integridad y honestidad. Es exactamente lo que creía en ese momento... Estuvimos en conversaciones con Fernando durante bastante tiempo y estuvimos muy, muy cerca de finalizar el acuerdo", dijo Szafnauer.

"Sólo había un par de puntos menores pendientes. Él dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros y yo creía que era así. Y antes de que se fuera, le confirmé que íbamos a firmar pronto y me dijo: 'sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más, seguiremos con esto en los próximos días'", agregó Szafnauer según la web oficial del Mundial.

"Pero yo estaba seguro de que incluso con las discusiones no hay nada malo en explorar y que estábamos muy cerca. Así que sí, la primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Hice la pregunta, pero me dijeron 'no, no he firmado nada'. Así que me sorprendió un poco", confesó.

Szafnauer llego a asegurar que no ha podido hablar con Alonso porque éste se encuentra de vacaciones en las islas griegas, aunque el ovetense contestó a través de la red social Instagram con varias imágenes que revelaban su presencia en Asturias: primero en su circuito de karting y después, paseando por las calles de Oviedo. EFE

arh-sab