A pesar del calor, mejor conducir con camiseta y sin helado en la mano

ARCHIVO - Calor en el auto: beber agua ayuda, pero mejor solo en un coche parado, cuando no se necesitan las dos manos para conducir. También es preferible no comer helado mientras se conduce.

¡Uf, hace mucho calor en el coche! Quien no tenga un aire acondicionado, quizá esté pensando en conducir con el torso desnudo. Pero esto no es solo una cuestión de gusto personal, sino sobre todo un riesgo. Si tiene que frenar de golpe y es presionado por el cinturón, se arriesga a sufrir un fuerte calor de fricción entre la piel y el cinturón, que puede llevar a dolorosas quemaduras. Una camiseta impide o aminora esos efectos. Es importante recordar también que, a pesar del calor, el cinturón debe estar bien ajustado para cumplir con su función de protección. Antes de iniciar un traslado en pleno verano, lo mejor es primero dejar salir el calor acumulado en el coche abriendo durante un minuto las puertas. Quien tenga un aire acondicionado, debería ponerlo primero en circulación y a la temperatura más baja para que refresque lo más rápidamente posible. Luego, puede ajustar la temperatura. Dirigir la corriente de aire frío contra partes del cuerpo no es una buena idea porque conlleva el riesgo de resfriarse. No enfriar demasiado Para que el golpe de calor no sea demasiado brusco al salir nuevamente del coche, no se debería enfriar tanto su interior. Los expertos indican que una temperatura agradable se sitúa entre los 22 y los 25 grados. Quien sea muy sensible, puede permanecer en el coche con la puerta abierta unos minutos antes de descender, para acostumbrarse lentamente a la temperatura exterior. Por cierto, refrescarse durante el viaje con un rico helado en mano es algo que es mejor dejar para el acompañante: un helado que se derrite o se cae puede generar distracciones al conducir, en detrimento de la seguridad. Además, uno queda con una sola mano a disposición, lo que complica el poner la luz de giro o enfrentar situaciones críticas. ¿Conducir con chanclas? Hablando de seguridad, conducir con chanclas o descalzo no está expresamente prohibido, pero conlleva un riesgo más alto de accidente. El pie puede resbalar más fácilmente del pedal que con una suela firme. En caso de accidente, puede tener problemas con el seguro. Quien esté trasladándose por motivos laborales siempre debe llevar calzado firme. dpa