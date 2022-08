Vinci acuerda comprar 30% de operador aeroportuario mexicano OMA

(Bloomberg) -- Vinci SA acordó adquirir una participación de un 30% de Fintech Advisory Inc. en el operador mexicano Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB.

La empresa francesa de concesiones y construcción se convertirá en el principal accionista del operador, conocido como OMA, informó el lunes en un comunicado que confirmó un informe anterior de Bloomberg News. Los detalles financieros no fueron revelados.

El acuerdo está valorado en unos US$815 millones, incluyendo deuda, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial.

La transacción incluye las acciones que posee Fintech Advisory Inc., del multimillonario David Martínez, en dos vehículos de inversión distintos, SETA y Aerodrome. El precio de compra de la participación de SETA es de unos US$578,7 millones, mientras que la participación de Aerodrome alcanzaría unos US$236,7 millones, incluyendo deuda, dijo la persona. Algunas de las acciones de SETA conllevan ciertos derechos especiales.

Martínez, un multimillonario de origen mexicano, es el fundador de Fintech, una firma de inversión con oficinas en Nueva York y Londres.

OMA opera 13 aeropuertos internacionales en México, incluido el de Monterrey, la segunda ciudad empresarial e industrial del país.

Se espera que el acuerdo se complete a fines de 2022.

