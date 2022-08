Rusia tiene poca capacidad para ayudar en la reparación del Nord Stream 1 -Kremlin

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Nord Stream en el punto de llegada a tierra del gasoducto Nord Stream 1 en Lubmin, Alemania. 8 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

MOSCÚ, 1 ago (Reuters) - El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que Rusia no puede hacer mucho para ayudar en las reparaciones urgentes de los equipos del gasoducto Nord Stream 1.

La semana pasada, Rusia cortó el suministro de gas a través de Nord Stream 1, su principal gasoducto hacia Europa, a sólo el 20% de su capacidad, alegando que una turbina enviada a Canadá para su mantenimiento aún no había regresado y que otros equipos también necesitaban reparación.

Esto supuso una profundización de la disputa en la que Moscú ha citado los problemas de las turbinas como razón para cortar el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1.

"Hay averías que requieren reparaciones urgentes y hay ciertas dificultades artificiales que fueron causadas por las sanciones", dijo Peskov.

"Esta situación necesita un arreglo y Rusia tiene poca capacidad para ayudar aquí", añadió.

La alemana Siemens Energy, el fabricante, ha dicho que no tenía acceso a las turbinas in situ y que no había recibido ningún informe de daños por parte de Gazprom, por lo que tenía que suponer que las turbinas funcionaban con normalidad.

En otro comunicado del lunes, la compañía estatal rusa de gas Gazprom dijo que su producción de gas había bajado un 12%, a 262.400 millones de metros cúbicos, de enero a julio, mientras que las exportaciones a países no pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes cayeron un 35% respecto al mismo periodo del año anterior.

(Información de Reuters; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)