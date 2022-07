Wiegman: "Por primera vez en años he tomado una cerveza"

Londres, 31 jul. Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, comentó en rueda de prensa que, para celebrar la Eurocopa, se ha tomado su "primera cerveza en años".

La holandesa, que ha ganado las dos últimas Eurocopas, con Holanda en 2017 y con Inglaterra en 2022, fue interrumpida en rueda de prensa por sus jugadoras, que invadieron la sala y comenzaron a cantar el 'Three Lions'.

"Ya he perdido mi voz y solo ha pasado un rato", dijo Wiegman. "Creo que aún no me he dado cuenta de lo que hemos hecho. Teníamos a toda Inglaterra detrás nuestra. Estamos muy orgullosas de nuestros aficionados. Necesitamos un par de días para darnos cuenta de lo que hemos hecho. Cuando cogí el puesto, sabía que había potencial y calidad".

"Por primera vez en años he tomado una cerveza", añadió entre risas Wiegman.

Sobre el futuro Wiegman aseguró que, ahora que han ganado este título, las expectativas van a estar "muy altas" para la Copa del Mundo del año que viene en Australia y Nueva Zelanda.

"Hay que tener en cuenta que muchos equipos pueden ganar estos torneos. Lo hemos visto en esta Eurocopa. Alemania, Francia, Suecia, España... Son equipos muy fuertes. Mientras que los equipos más grandes siguen mejorando, los que están por debajo mejoran también. No es fácil ganar estos torneos y eso es lo que va a pasar el año que viene", apuntó. EFE

msg/jl