La flota de la Copa del Rey Mapfre prepara la batalla en Mallorca

Palma, 31 jul. La flota de 111 barcos, de una veintena de países, que competirá en la Copa del Rey Mapfre de vela estrenará este lunes en la bahía de Palma los casilleros de las nueve clases en liza en medio de una gran expectación creada en torno a la regata de cruceros más importante del Mediterráneo.

La élite de la vela mundial estará representada en aguas de Mallorca con tripulaciones integradas por regatistas que suman medallas olímpicas, campeonatos del mundo, europeos y participantes en la Copa América y regatas oceánicas, entre ellas, la reciente Barcelona World Race.

Las embarcaciones con base en el Real Club Náutico de Palma (RCNP) se dividirán entre cinco clases de monotipos, que navegan en tiempo real, y cuatro que mantienen la tradición de la competición en tiempo compensado: BMW ORC 1, 2, 3 y 4.

La flota ya ha tomado este domingo contacto con los tres campos de regata distribuidos en la bahía de Palma con las regatas de entrenamiento no puntuables.

El programa de competición de la cuadragésima edición de la Copa del Rey Mapfre que finaliza el sábado 6 de agosto prevé un máximo de 14 pruebas para los J70 y Women's Cup (exclusivamente femenina), y hasta 11 para el resto de clases.

Varios de los vencedores de 2021 vuelven a la bahía de Palma con el objetivo de revalidar el título de campeón, entre ellos, el "Teatro Soho CaixaBank", de Javier Banderas, en la clase BMW ORC 2.

También navegará en busca del título de campeón -que ya conquistó en 1998, 2018 y 2019- el "Estrella Damm Sailing Team" del armador Nacho Montes (RCMT Punta Umbría) y patroneado por el regatista olímpico canario Luis Martínez Doreste.

En el grupo del "Estrella Damm" (BMW ORC 1), que aglutina a los barcos de mayor eslora, no faltará el subcampeón de la pasada edición, el "From Now On" argentino de Fernando Chaín, así como el "Aifos 500" de la Armada Española, en el que compite habitualmente el rey Felipe VI y que se quedó a apenas tres puntos del podio el año pasado.

También es candidato al título en esa clase el "Immens-Hydra", patroneado por Carles Rodríguez, ganador de las tres últimas ediciones con diferentes equipos.

Entre las unidades de menor eslora agrupadas en los grupos 3 y 4, por su parte, destaca la presencia de equipos como el "Tanit 4 Medilevel" del armador María José Vila y con Nacho Campos a la caña y el italiano "Scugnizza" de Enzo de Blasio.

En la flota de ClubSwan competirán dos de los tres equipos vencedores en 2021: el alemán "Earlybird" de Hendrik Brandis en ClubSwan 50 y el italiano "G Spot" de Giangiancomo Serena en ClubSwan 36 .

El "Let it be", de Marcelo Baltze con Juan Calvo a los mandos defenderá el título en la clase Herbalife J70 y el "Dorsia Covirán Sailing Team", patroneado por Natalia Vía Dufresne, hará lo propio en la Mallorca Sotheby`s Women´s Cup.

"El Dorsia Covirán" llega a Palma como líder del circuito Iberdrola de Vela Femenina, después de ganar este mes de julio el Trofeo SM la Reina de Valencia –en categoría mixta- y el Tabarca Vela Diputación de Alicante.

Los países representados en la 40ª Copa del Rey Mapfre en Palma son: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Ecuador, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. EFE

