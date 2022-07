Verstappen: Es frustrante salir décimo, pero mañana va a estar interesante

Budapest, 30 jul. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá décimo en el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del año, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que para él "es frustrante salir" desde esa posición, pero que cree que la carrera de este domingo "va a estar interesante".

"No sé exactamente qué pasó. Salí de 'boxes' y no tenía potencia en el coche; y no pudimos arreglarlo. Intentamos todo lo que pudimos mientras estábamos en la pista. Hablaré con el equipo y espero que todo se pueda solucionar", explicó Verstappen, de 24 años, que tras lograr su séptima victoria de la temporada el pasado domingo, en Francia, lidera el Mundial con 233 puntos, 63 más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arranca tercero este domingo.

"Es frustrante salir décimo mañana, después de una calificación que hasta ese momento había ido tan bien, porque parecíamos competitivos y teníamos un buen ritmo", comentó 'Mad Max', que en Paul Ricard igualó las 27 victorias en la categoría reina del escocés Jackie Stewart, triple campeón del mundo.

"Aunque tenemos una ligera ventaja en el Mundial, siempre quieres salir desde delante. Aquí es difícil adelantar y avanzar posiciones entre el tráfico, así que tendremos que tener paciencia. Pero creo que mañana va a ser una carrera interesante; de eso estoy seguro”, comentó el líder del Mundial de F1 tras acabar décimo este sábado la calificación para el Gran Premio de Hungría.