Sábado, 30 de julio de 2022 (22.00 GMT)

GUATEMALA ATENTADO

Presidente de Guatemala sale ileso de disparos a su comitiva

Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, resultó ileso este sábado de un ataque a tiros a su comitiva cuando se desplazaba por una aldea La Laguna de Jacaltenango (departamento noroccidental de Huehuetenango) informó una emisora local. "Hay heridos, pero el presidente Alejandro Giammattei está ileso y puesto a salvo", afirmó la Radio Sonora es la Noticia (SN). Sin embargo, fuentes militares explicaron a periodistas que con motivo de la gira sel presidente se realizó un operativo en una carretera de La Laguna y se detectó un vehículo con hombres fuertemente armados y se inició un intercambio de disparos.

==============

UCRANIA GUERRA

==============

SITUACIÓN

Rusia culpa de la matanza en la cárcel a Kiev, que demanda una investigación de la ONU

Moscú/Leópolis. Rusia responsabilizó este sábado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a Estados Unidos de la "matanza" de medio centenar de prisioneros ucranianos en una cárcel de Donetsk, mientras Kiev demandó a la ONU una investigación internacional y acusó a mercenarios rusos de estar detrás del "acto de terrorismo". Moscú confirmó hoy la muerte de 50 de los 193 prisioneros ucranianos que se encontraban en la penitenciaría, entre los que figurarían miembros del batallón ultranacionalista Azov, considerados "nazis" por las autoridades rusas.

GAS

Gazprom suspende el suministro de gas a Letonia

Moscú/Riga. El consorcio gasístico ruso Gazprom anunció hoy la suspensión inmediata del suministro de gas a la vecina Letonia. Esto ocurre un día después de que el país báltico anunciara la reanudación de las importaciones de gas ruso a través de una compañía mediadora. Letonia dispone de suficiente gas natural para pasar el próximo invierno, aun cuando la gasística rusa Gazprom ha anunciado hoy que le cortará el suministro, afirmó la ministra de Economía, Ilze Indriksone.

________________________________

IRAK PARLAMENTO

Al Sadr agudiza la crisis política en Irak con otro asalto al Parlamento

Bagdad. Cientos de simpatizantes del clérigo chií Muqtada al Sadr volvieron este sábado a asaltar el Parlamento iraquí por segunda vez esta semana y anunciaron una sentada indefinida, en una nueva demostración de fuerza del líder religioso que agudiza aún más la crisis y la parálisis política que atraviesa Irak. El objetivo de esta acción fue el mismo que el de la irrupción del miércoles: protestar contra el candidato a primer ministro de la alianza rival Marco de Coordinación, Mohamed Shia al Sudani, un exministro de Trabajo y Asuntos Sociales que Al Sadr no quiere que asuma al poder.

PAPA RENUNCIA

El papa deja la puerta abierta a la renuncia

A bordo del avión papal. El papa Francisco aseguró que "la puerta está abierta" a su posible renuncia al pontificado, aunque aún no ha pensado en esa posibilidad, y agregó que no sería "una catástrofe", durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje de seis días a Canadá. El pontífice argentino se refirió también a sus limitaciones físicas, debido a que tiene que moverse en una silla de ruedas por su problema en la rodilla que le impide caminar y estar mucho tiempo de pie, como ha ocurrido en Canadá. Por ello admitió que no cree que pueda seguir "con el mismo ritmo de los viajes de antes".

CHINA ESPACIO

Impactan en el océano Índico los restos del cohete chino Long March 5B

Madrid. Los restos del cohete chino Long March 5B cayeron a las 16.50 GMT de este sábado en el océano Índico después de que despegara el pasado 24 de julio de la isla de Hainan con el objetivo de transportar un módulo a la estación espacial orbital china, la "Tiangong". Según ha informado a Efe Jorge Lomba, jefe del departamento de Espacio del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) español, este cohete chino ha impactado sobre el Océano Índico tras una reentrada no controlada en la atmósfera, donde lo más seguro es que se haya "desintegrado".

EEUU BIDEN

Biden vuelve a dar positivo en covid-19 aunque no tiene nuevos síntomas

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió este sábado a dar positivo en covid-19 y de nuevo va a aislarse, aunque no tiene nuevos síntomas y se siente bien, indicó su médico, Kevin O'Connor, en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. O'Connor atribuyó el resultado positivo de Biden en covid-19 a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que tomó durante cinco días para ayudar con los síntomas de la enfermedad.

ESPAÑA VIRUELA MONO

España confirma la segunda muerte por viruela del mono

Madrid. El Ministerio español de Sanidad confirmó este sábado la segunda muerte en España por la viruela del mono, enfermedad que suma ya 4.298 casos en el país, de acuerdo con los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Se trata de un hombre de 31 años que se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de la ciudad de Córdoba (sur), informaron fuentes sanitarias.

COLOMBIA SECUESTRO

Mueren en cautiverio en Colombia dos personas secuestradas por el ELN

Bogotá. Dos personas de once que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró el pasado 13 de julio murieron en cautiverio en una zona rural de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informaron este sábado fuentes castrenses. El Ejército dijo en un comunicado que las dos personas no murieron, como dice el ELN, en una operación en la que los militares intentaron rescatar a los secuestrados.

GUATEMALA PRENSA

Periodista guatemalteco anuncia huelga de hambre en protesta por su captura

Ciudad de Guatemala. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico en 1996, anunció este sábado que se va a declarar en huelga de hambre en protesta por su detención. "Realizaré una huelga de hambre", dijo Zamora desde el interior de la celda en la que se encuentra recluido en la Torre de Tribunales, a la espera de su audiencia ante un juez de turno que le deberá notificar los motivos de su captura.EFE

nch-cd