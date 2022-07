Sábado, 30 de julio de 2022 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

GAS

Gazprom suspende el suministro de gas a Letonia

Moscú. El consorcio gasístico ruso Gazprom anunció hoy la suspensión inmediata del suministro de gas a la vecina Letonia."Hoy Gazprom suspendió el suministro de gas a Letonia en el marco de la solicitud de julio debido a la violaciones de las condiciones de selección de gas", señala la corporación rusa en un breve comunicado. Esto ocurre un día después de que el país báltico anunciara la reanudación de las importaciones de gas ruso a través de una compañía mediadora.

SITUACIÓN

Seis civiles mueren por ataques rusos en Donetsk, según Ucrania

Leópolis (Ucrania). Seis civiles murieron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, durante la última jornada a consecuencia de ataques rusos, según anunciaron este sábado las autoridades ucranianas. El jefe de la administración militar de la provincia, Pavlo Kyrylenko, escribió en su cuenta de Telegram que un total de seis civiles perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos este viernes en diferentes localidades cercanas al frente. "Los rusos mataron a seis civiles en la región de Donetsk, dos en Kramatorsk, uno en Vodiani, uno en Kurdiumivka, uno en Pervomaiski y uno en Kermenchik," afirmó.

IRAK PARLAMENTO

Los simpatizantes de Muqtada al Sadr vuelven a asaltar el Parlamento de Irak

Bagdad. Cientos de simpatizantes del influyente clérigo chií Muqtada al Sadr volvieron a asaltar hoy el Parlamento de Irak, por segunda vez esta semana, tras unas manifestaciones multitudinarias en protesta contra el candidato a primer ministro de la formación Marco de Coordinación, Mohamed Shia al Sudani, leal a Irán. "Los manifestantes han entrado a la Zona Verde y se encuentran en el interior del Parlamento", informó la agencia de noticias estatal iraquí INA.

PAPA RENUNCIA

El papa deja puerta abierta a la renuncia y dice que no sería una catástrofe

A bordo del avión papal (EFE), 30 jul. El papa Francisco aseguró que "la puerta está abierta" a su posible renuncia al pontificado, aunque aún no ha pensado en esa posibilidad, y agregó que no sería "una catástrofe", durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje de seis días a Canadá. El pontífice argentino se refirió también a sus limitaciones físicas, debido a que tiene que moverse en una silla de ruedas por su problema en la rodilla que le impide caminar y estar mucho tiempo de pie, como ha ocurrido en Canadá. Por ello admitió que no cree que pueda seguir "con el mismo ritmo de los viajes de antes".

VIRUELA DEL MONO EEUU

Nueva York declara el estado de emergencia por los casos de viruela del mono

Washington. El estado de Nueva York (EE.UU.) declaró este viernes el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono durante los últimos días, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. Según la declaración de emergencia, que autoriza a las agencias del estado a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades a luchar contra esta enfermedad, el estado acumula ya 1.400 casos.

IRÁN INUNDACIONES

Al menos 56 muertos y 28 desaparecidos por inundaciones en Irán

Teherán. Al menos 56 personas murieron y 28 están desaparecidas en Irán, tras las repentinas lluvias torrenciales que comenzaron el miércoles y provocaron inundaciones en 21 provincias del país, informó este sábado, la Organización de Rescate de la Media Luna Roja. El jefe de la citada organización, Mehdi Valipour, indicó que 32 de las víctimas mortales pertenecen a la provincia de Teherán, recoge la agencia local iraní de noticias ISNA.

EEUU ARMAS

La Cámara Baja de EE.UU. apoya prohibir las armas de asalto

Washington. La Cámara Baja de Estados Unidos, bajo control demócrata, apoyó este viernes una iniciativa para prohibir las armas de asalto en el país, que tiene pocos visos de prosperar en el Senado, donde los progresistas tienen una ajustada mayoría. Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes respaldó esta propuesta, presentada por el legislador demócrata por Rhode Island David Cicilline, antes de entrar en receso durante agosto.

AFGANISTÁN ATENTADO

Diecinueve muertos en ataque contra estadio de críquet en Kabul, según la ONU

Naciones Unidas. La ONU aseguró este viernes que 19 personas murieron en un atentado contra un estadio de criquet en la capital de Afganistán, además de otras víctimas que no cuantifica. La información fue proporcionada este viernes por el portavoz de la ONU, Farhan Haq, al leer un mensaje de condena del secretario general António Guterres, pero no dio más detalles.

GUATEMALA PRENSA

Arrestan en Guatemala a reconocido periodista opositor al Gobierno

Ciudad de Guatemala. Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este viernes al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, según confirmó una fuente oficial. El fiscal a cargo del caso en el Ministerio Público, Rafael Curruchiche, indicó en declaraciones a periodistas que Zamora fue detenido por los delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, y añadió que el caso se encuentra "bajo reserva" por lo que no se puede divulgar más información al respecto. EFE

