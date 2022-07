Sábado, 30 de julio de 2022 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Seis civiles mueren por ataques rusos en Donetsk, según Ucrania

Leópolis (Ucrania). Seis civiles murieron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, durante la última jornada a consecuencia de ataques rusos, según anunciaron este sábado las autoridades ucranianas. El jefe de la administración militar de la provincia, Pavlo Kyrylenko, escribió en su cuenta de Telegram que un total de seis civiles perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos este viernes en diferentes localidades cercanas al frente. "Los rusos mataron a seis civiles en la región de Donetsk, dos en Kramatorsk, uno en Vodiani, uno en Kurdiumivka, uno en Pervomaiski y uno en Kermenchik," afirmó.

UCRANIA GUERRA GAS

Gazprom suspende el suministro de gas a Letonia

Moscú. El consorcio gasístico ruso Gazprom anunció hoy la suspensión inmediata del suministro de gas a la vecina Letonia."Hoy Gazprom suspendió el suministro de gas a Letonia en el marco de la solicitud de julio debido a la violaciones de las condiciones de selección de gas", señala la corporación rusa en un breve comunicado. Esto ocurre un día después de que el país báltico anunciara la reanudación de las importaciones de gas ruso a través de una compañía mediadora.

PAPA RENUNCIA

El papa deja puerta abierta a la renuncia y dice que no sería una catástrofe

A bordo del avión papal (EFE), 30 jul. El papa Francisco aseguró que "la puerta está abierta" a su posible renuncia al pontificado, aunque aún no ha pensado en esa posibilidad, y agregó que no sería "una catástrofe", durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje de seis días a Canadá. El pontífice argentino se refirió también a sus limitaciones físicas, debido a que tiene que moverse en una silla de ruedas por su problema en la rodilla que le impide caminar y estar mucho tiempo de pie, como ha ocurrido en Canadá. Por ello admitió que no cree que pueda seguir "con el mismo ritmo de los viajes de antes".

VIRUELA DEL MONO EEUU

Nueva York declara el estado de emergencia por los casos de viruela del mono

Washington. El estado de Nueva York (EE.UU.) declaró este viernes el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono durante los últimos días, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. Según la declaración de emergencia, que autoriza a las agencias del estado a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades a luchar contra esta enfermedad, el estado acumula ya 1.400 casos.

EEUU ARMAS

La Cámara Baja de EE.UU. apoya prohibir las armas de asalto

Washington. La Cámara Baja de Estados Unidos, bajo control demócrata, apoyó este viernes una iniciativa para prohibir las armas de asalto en el país, que tiene pocos visos de prosperar en el Senado, donde los progresistas tienen una ajustada mayoría. Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes respaldó esta propuesta, presentada por el legislador demócrata por Rhode Island David Cicilline, antes de entrar en receso durante agosto.

EEUU CHINA

EEUU ve "innecesaria" la retórica de China sobre el viaje de Pelosi a Taiwán

Washington. Estados Unidos considera "innecesaria" y "de poca utilidad" la retórica de China sobre el posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien no ha anunciado públicamente sus planes entre rumores de que podría partir hoy mismo hacia Asia. En declaraciones a la prensa, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, criticó hoy a China por sus amenazas en relación con el viaje a Pelosi, sobre todo, después de que ayer, jueves, el presidente estadounidense, Joe Biden, reiterará a su homólogo chino, Xi Jinping, que la política de Washington hacia Taiwán no ha cambiado.

EEUU INUNDACIONES

Se eleva a 25 la cifra de fallecidos por las inundaciones en Kentucky

Washington. El número de muertos por las inundaciones en el centro y este de Kentucky (EE.UU), ha ascendido a 25 personas, según indicó este viernes la oficina del gobernador del estado, Andy Beshear. Entre los fallecidos hay seis niños, cuatro de ellos pertenecientes a una misma familia.En una rueda de prensa esta mañana, el gobernador alertó de que la cifra final de muertos será "mucho más elevada" a medida que avanzan las tareas de rescate y se hallan más cuerpos.

AFGANISTÁN ATENTADO

Diecinueve muertos en ataque contra estadio de críquet en Kabul, según la ONU

Naciones Unidas. La ONU aseguró este viernes que 19 personas murieron en un atentado contra un estadio de criquet en la capital de Afganistán, además de otras víctimas que no cuantifica. La información fue proporcionada este viernes por el portavoz de la ONU, Farhan Haq, al leer un mensaje de condena del secretario general António Guterres, pero no dio más detalles.

GUATEMALA PRENSA

Arrestan en Guatemala a reconocido periodista opositor al Gobierno

Ciudad de Guatemala. Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este viernes al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, según confirmó una fuente oficial. El fiscal a cargo del caso en el Ministerio Público, Rafael Curruchiche, indicó en declaraciones a periodistas que Zamora fue detenido por los delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, y añadió que el caso se encuentra "bajo reserva" por lo que no se puede divulgar más información al respecto.

EEUU TWITTER

Musk contrademanda a Twitter en su disputa por la compra de la red social

Washington. El multimillonario sudafricano Elon Musk presentó una contrademanda contra Twitter en la disputa que ambas partes mantienen abierta por la renuncia del consejero delegado de Tesla a comprar la red social tras haber anunciado un pacto a finales de abril. Musk presentó la contrademanda en los juzgados de Delaware (EE.UU.) en los que se está llevando el caso, según muestran documentos judiciales, aunque aún se desconoce su contenido. EFE

