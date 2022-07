Primeros frutos de la mesa de diálogo bajan la tensión en Panamá, dice mediador

Ciudad de Panamá, 29 jul. La Iglesia Católica dijo este viernes que la tensión "ha bajado considerablemente" en Panamá con los "primeros frutos" del diálogo entre el Gobierno y los sindicatos, del que es mediadora y el cual está siendo muy criticado por el sector privado, que permanece fuera del proceso.

Desde inicios de julio y hasta mediados de esta semana, Panamá sufrió constantes manifestaciones en distintas ciudades y bloqueos en la principal carretera nacional —debido al alto costo de la vida—, en las están consideradas como las mayores protestas en años en el país.

Se produjo desabastecimiento de alimentos y combustibles, millones de dólares en pérdidas, miles de personas debieron caminar largas distancias para llegar a sus trabajos y hogares, y se registraron algunos episodios de violencia.

En ese contexto y tras intentos fallidos del Gobierno de Laurentino Cortizo por conciliar por separado con los grupos manifestantes, se instaló el 21 de julio la llamada mesa única de diálogo en la que participan representantes del Ejecutivo y de los gremios, sindicatos y organizaciones indígenas.

Allí se negocia una agenda de ocho temas definida por los grupos que protestan, de los cuales se han alcanzado consensos en dos —rebaja del precio de los combustibles y de alimentos de la canasta básica— mediante control de precios, subsidios y eliminación de aranceles de importación.

"Los primeros frutos de la Mesa Única se están concretado y el clima de tensión ha bajado considerablemente en el país", dijo este viernes un comunicado de la Arquidiócesis de Panamá, en el que "recalca que no ha excluido a ningún sector ni persona" de las negociaciones.

El equipo facilitador realizó a partir del 15 de julio pasado "los acercamientos con aquellos grupos identificados por el Ejecutivo como interlocutores", indicó la Arquidiócesis de Panamá, y reiteró que "otros actores", entre ellos la empresa privada, comerciantes y productores, serán incorporados en una segunda fase del diálogo social "más profundo y ampliado".

SECTOR PRIVADO CRITICA EL "MONÓLOGO DELIRANTE" DE LA MESA

A juicio del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, en la mesa única se desarrolla "un monólogo delirante" que se basa en "brujería económica", y que usa mecanismos que traen "escasez y precariedad social", como lo es el control de precios.

"Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias dentro del contorno constitucional y de la ley para enfrentar la teoría de la regulación de precios que puede tener efectos perniciosos en la sociedad", aseveró este viernes Castillo.

El presidente de Conep se quejó de la exclusión del sector privado de la mesa cuando allí se están tomando decisiones económicas, y criticó a los sindicatos por echar mano de su retórica izquierdista en un ámbito que se planteó como de naturaleza técnica.

"No podemos aceptar que existan soluciones que se estén dando en diálogo so pretexto de que va a haber una fase dos", que es incierta y en la que entraría el sector a hacer no se sabe qué, agregó.

GOBIERNO PIDE QUE LAS CLASES SE REANUDEN EL 1 DE AGOSTO

Pese al diálogo, se mantiene una huelga docente iniciada el 6 de julio pasado en casi todo el país así como las movilizaciones de maestros, indígenas y sindicalistas.

Los dirigentes docentes han reiterado en la mesa, donde ahora se discute este tema, que se levantará el paro en las escuelas públicas cuando esté garantizado un presupuesto para el sector igual al 6 % del producto interno bruto (PIB), como lo establece la ley, pero no se ha cumplido.

Este viernes el Ejecutivo reiteró "su llamado a reanudar clases en todo el territorio nacional el próximo lunes, 1 de agosto, de manera que no se continúe afectando el proceso enseñanza-aprendizaje con medidas que mantienen a los estudiantes sin acceso a las aulas". EFE

