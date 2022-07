Reunido con Brady, Ryan tiene un objetivo claro en Tampa

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Logan Ryan ganó un par de Super Bowls en Nueva Inglaterra como compañero de Tom Brady, anotó un touchdown al interceptar el que sería el último pase de Brady con los Patriots y se reunió con él en los Buccaneers.

Conseguir otro anillo juntos en Tampa Bay es un objetivo claro.

“Hemos estado juntos en vestuarios. Hemos estado en Super Bowls juntos. Jugué en partidos de playoffs contra él”, dijo Ryan en AP Pro Football Podcast. “Extraño esa competitividad en los entrenamientos. Lo que espero con ansias en este momento es competir contra él al tiempo que yo mejor, enfrentarlo en los entrenamientos para estar tan preparado como debo estar para la temporada”.

Ryan, de 31 años, seleccionado en la tercera ronda del draft por Nueva Inglaterra en 2013, fue un cornerback titular en el equipo de los Patriots de 2016 que remontó un déficit de 28-3 contra Atlanta para ganar el Super Bowl. Salió del equipo después de esa temporada y pasó tres años en Tennessee. En un partido de comodines de la Conferencia Americana en el Gillette Stadium el 4 de enero de 2020, Ryan interceptó el último pase que Brady lanzó para Nueva Inglaterra y lo devolvió nueve yardas para anotar en los últimos segundos y sellar una victoria de 20-13.

Ryan no le recuerda esa jugada en broma.

“Él no lo olvida, así que yo no tengo que recordárselo, pero también sabe cómo seguir adelante rápidamente, así que siguió adelante y ganó un Super Bowl después de eso”, indicó Ryan. “Yo me mudé aquí para hacer lo mismo. Entonces, es solo parte de nuestro legado. Tom ha sido uno de mis jugadores favoritos, uno de mis compañeros de equipo favoritos y siempre sentí que jugué lo mejor que pude cuando estaba con él y jugué lo mejor que pude contra él.

Ryan es uno de tres excompañeros de equipo que se unieron a Brady en Tampa durante el periodo entre temporadas, junto con el right guard Shaq Mason y el defensive end Akiem Hicks. Brady también perdió a su amigo Rob Gronkowski, quien se retiró.