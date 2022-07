Renunciar para obtener aumento funcionó para la mayoría en EEUU

(Bloomberg) -- Para la mayoría de las personas que renunciaron a su trabajo en busca de un salario más alto en otro lugar, la apuesta valió la pena.

Incluso pese a que la inflación se disparó, el 60% de los que renunciaron entre abril de 2021 y marzo de 2022 obtuvieron ganancias salariales reales, según un nuevo informe del Pew Research Center. Menos de la mitad de los trabajadores que permanecieron leales a sus empleadores pueden decir lo mismo.

La llamada Gran Renuncia ha provocado una gran agitación en el mercado laboral, con tasas de abandono en máximos posiblemente no vistos desde la década de 1970. Un promedio de 4 millones de trabajadores renunciaron cada mes de enero a marzo de este año, con una tasa de rotación anual de casi 50 millones de trabajadores, alrededor del 30% de la fuerza laboral, según el análisis de Pew, que asume que los trabajadores no cambian de trabajo más de una vez al año.

El informe analizó datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales y una encuesta de aproximadamente 6.000 adultos estadounidenses realizada en junio y julio de este año.

Dado que los empleadores han luchado para hacer frente a la escasez crónica de personal provocada por la rápida rotación, la mayoría de los trabajadores que renunciaron no se incorporaron de inmediato a un nuevo trabajo. De aquellos que renunciaron este año de enero a marzo, dos tercios no estaban con un nuevo empleador al mes siguiente. En cambio, casi la mitad abandonó la fuerza laboral, mientras que otro 18% permaneció desempleado.

Las mujeres que renunciaron eran más propensas que los hombres a tomarse un descanso de la fuerza laboral, según la investigación. Los hombres con hijos eran los menos propensos a hacer lo mismo.

Es posible que se esté cerrando la ventana de oportunidad para los que pueden cambiar de trabajo. Con los temores de una recesión al alza, muchos que de los que consideran un cambio podrían mantenerse en sus empleos por temor a que sea más difícil encontrar un trabajo nuevo mejor pagado. Según el informe, alrededor del 20% de los trabajadores dicen que es probable que busquen un nuevo trabajo en los próximos seis meses, aunque casi el 40% cree que conseguir uno será difícil.

Los que tienen una menor sensación de estabilidad están más inclinados a cambiar de empleo, según Pew, con un 45% de aquellos con poca seguridad laboral que probablemente busquen trabajo en otro lugar, en comparación con solo el 14% de los trabajadores que se sienten más seguros. Es probable que casi el 30% de los trabajadores con inseguridad financiera consideren un cambio, casi el doble de los que tienen estabilidad financiera.

