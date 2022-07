PRINCIPALES NOTICIAS

UCRANIA RUSIA CONFLICTO: Rusia y Ucrania cruzan acusaciones por un ataque contra prisioneros de guerra

PAPA CANADÁ: El papa emprende su escala final de viaje penitencial en Canadá

SALUD VIRUELA: España y Brasil notifican primeras muertes con viruela del mono fuera de África

VENEZUELA FINANZAS: Decisión favorable a Guaidó sobre oro venezolano en Banco de Inglaterra

-- UCRANIA RUSIA CONFLICTO

KIEV:

Rusia y Ucrania cruzan acusaciones por mortal ataque contra prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de bombardear una cárcel en la que se encontraban prisioneros de guerra en territorio controlado por los separatistas prorrusos, un ataque que según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dejó más de 50 muertos y constituye "un crimen de guerra".

Por Dmytro GORSHKOV

(Ucrania Rusia conflicto, Nota Central, 800 palabras - Ya transmitida)

VIDEO, FOTOS, INFOGRAFÍA

WASHINGTON

Primera conversación entre Blinken y Lavrov desde la guerra en Ucrania

Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia hablaron este viernes por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, una conversación que Antony Blinken calificó de "franca", sobre todo en lo relativo a los estadounidenses que detuvo Moscú.

(EEUU Rusia Ucrania diplomacia, Nota-Central, 500 palabras, Ya transmitida)

MALA ROGAN, Ucrania:

Ucrania celebra con sello postal a agricultores remolcadores de tanques

Remolcado tranquilamente por un tractor como si estuviera estacionado ilegalmente, el blindado de transporte de tropas ruso ya no intimida a los ucranianos que celebran eufóricos su captura.

Por Frankie TAGGART

(Ucrania conflicto Rusia fuerzas-armadas filatelia, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- PAPA CANADÁ

IQALUIT, Canadá:

El papa cierra en el Ártico su viaje penitencial a Canadá

El papa Francisco llegó este viernes a Nunavut, en el Ártico canadiense, y dio así cierre a su viaje para pedir perdón por los abusos a niños indígenas en internados de la Iglesia católica, pidiendo de nuevo "perdón".

Por Anne-Sophie THILL

(Vaticano Canadá religión niños sociedad indígenas, Nota Central, 700 palabras, ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

- SALUD VIRUELA

MADRID

España y Brasil notifican primeras muertes con viruela del mono fuera de África

El ministerio de Sanidad español notificó el fallecimiento de una persona con viruela del mono, la primera muerte de un paciente con la enfermedad en el país y que, junto a la registrada en Brasil, son los dos primeros decesos fuera de África que se conocen en este brote.

(Salud epidemia España, Nota-Central, 500 palabras, Ya transmitida)

-- VENEZUELA FINANZAS

LONDRES:

Maduro sufre un nuevo revés en la pugna por el oro en los tribunales británicos

El gobierno de Nicolás Maduro sufrió un nuevo revés judicial este viernes que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, tras una decisión favorable al líder opositor Juan Guaidó.

(Venezuela GB diplomacia justicia oro Finanzas, Nota Central Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

-- DESTACADO

DAKAR:

La vida casi imposible de los homosexuales en Senegal

"La gente aquí no trata de entender. Eres gay: estás prohibido, te golpean, te entregan a la policía. Así que hago lo posible por mantenerme en mi rincón; tengo miedo de encontrarme con alguien que me conozca y me odie", dice Abdú, un joven homosexual senegalés.

Por Lucie PEYTERMANN y Portia CROWE

(Senegal sociedad derechos homosexualidad África, Investigación, 1.200 palabras - Ya transmitida)

VIDEO, FOTOS ARCHIVO

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

JACKSON, Estados Unidos:

Al menos 16 muertos en las "peores" inundaciones en un estado del centro de EEUU

Al menos 16 personas murieron en las "peores" inundaciones en la historia de Kentucky, una cifra que podría aumentar puesto que este viernes no ha parado de llover en este estado rural del centro de Estados Unidos.

(EEUU clima inundación meteorología, Nota Central, 500 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON

EEUU intenta calmar la furia de China sobre posible viaje de Pelosi a Taiwán

El gobierno de Joe Biden intentó apaciguar este viernes la relación con China, furiosa por un posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y que ha anunciado ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Taiwán.

(EEUU China diplomacia política Taiwán, Enfoque, 600 palabras, Ya transmitida)

LA HABANA:

Los apagones agobian a los cubanos este verano

Los cotidianos apagones en Cuba por déficit de energía eléctrica que suceden desde mayo provocan irritación e inusuales protestas, que según el gobierno responden a la "contrarrevolución", mientras que la oposición considera que esos cortes de luz son "su mejor aliado".

Por Carlos BATISTA

(Cuba política economía disidencia electricidad manifestaciones, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO

ESTELÍ, Nicaragua:

Trece venezolanos entre los 16 muertos que dejó un accidente vial en Nicaragua

Un accidente de carretera en el norte de Nicaragua el miércoles dejó 16 personas fallecidas, entre ellas 13 venezolanos, y otras 47 quedaron heridas, en una ruta por donde transitan habitualmente migrantes que tienen como destino final Estados Unidos.

(Nicaragua Venezuela accidente migración, Nota Central, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

-- EUROPA

PARÍS:

Líderes de Francia y Arabia Saudita prometen cooperar para "atenuar" efectos de guerra en Ucrania

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron cooperar para "atenuar" los efectos de la guerra en Ucrania, en plena alza del precio de la energía, tras un encuentro criticado por los defensores de derechos humanos.

Por Toni CERDÀ con Mohamad Ali HARISSI en Dubái

(Francia Arabia política diplomacia derechos energía, Nota-Central, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

BARCELONA:

Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel por fraude fiscal para Shakira

La Fiscalía de Barcelona solicitó más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros (24,5 millones de dólares) para la estrella colombiana Shakira, acusada de defraudar 14,5 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014.

Por Rosa SULLEIRO

(España Colombia justicia música sociedad Shakira, Nota Central, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

-- ASIA

TOKIO:

Asesinato de Abe pone de relieve en Japón las relaciones de los políticos y la secta Moon

El asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe cometido por un hombre resentido con la Iglesia de la Unificación, conocida como la secta Moon, puso de relieve los nexos políticos de esa controvertida organización.

Por Natsuko FUKUE

(Japón SCorea Abe religión iglesia homicidio, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, FOTOS ARCHIVO

-- ECONOMÍA

BUENOS AIRES:

Mercados le conceden una pausa a Argentina ante remodelación del gobierno

Los mercados concedieron un cierto alivio este viernes a Argentina tras la designación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como nuevo "súper ministro" de Economía, una reacción que este dirigente político agradeció aunque negó sentirse como "un salvador".

(Argentina economía gobierno parlamento, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON

Inflación de EEUU aumenta según el índice PCE y llega a 6,8% en un año

La inflación en Estados Unidos volvió a aumentar en junio tras mantenerse estable en mayo, según el índice PCE, usado como referencia por la Fed (banco central) y publicado este viernes por el Departamento de Comercio.

(EEUU índices inflación 5oo palabras Nota) Ya transmitida

BRUSELAS:

La economía de la eurozona resiste ante una inflación récord

La economía europea está demostrando una sorprendente resistencia frente a la subida de los precios de la energía y los alimentos, según datos oficiales publicados el viernes, pero Alemania se estancó, avivando los temores de una recesión.

Por Alex PIGMAN

(UE índices crecimiento PIB inflación, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

MADRID:

La inflación en España alcanzó el 10,8% en julio, un récord en 38 años

La inflación en España continuó acelerándose en el mes de julio, para alcanzar un 10,8% a ritmo interanual, su nivel más alto en casi 38 años, según una primera estimación publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

(España indices inflación precios, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

El sector de bienes de consumo en EEUU espera turbulencias

Debilitados por los altos costos de las materias primas y dificultades logísticas, los grupos estadounidenses de bienes de consumo prevén que los próximos meses serán difíciles.

(consumo EEUU utilidades empresas inflación, Nota, 500 palabras, Ya transmitida)

-- SOCIEDAD

PARÍS:

Bienvenidos a bordo del "Tren Bala" de Brad Pitt

Siete asesinos de poca monta se suben a un tren japonés para saldar cuentas: bienvenidos a bordo de "Tren Bala", una comedia de acción protagonizada por un Brad Pitt con muchas ganas de reírse de sí mismo.

Por Jordi ZAMORA

(EEUU cine, Presentación, 600 palabras, Ya transmitida)

FOTOS

CIUDAD DE PANAMÁ:

Mili, la perra polizona que "trabaja" en Panamá tras cruzar el Atlántico

Después de abrir los sellos de un contenedor que volvió vacío en un buque desde España, los trabajadores de un puerto en el Atlántico de Panamá hallaron dentro a una cachorra famélica y milagrosamente viva. Habían pasado cuarenta días.

Por Moisés ÁVILA

(Panamá España animales sociedad, Reportaje, 660 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

ESTAMBUL, Turquía:

La mística Cisterna Basílica de Estambul reabre sus puertas

La Cisterna Basílica, una de las joyas de Estambul, construida bajo el imperio de Justiano el Grande, reabrió sus puertas después de cinco años de reformas que transformaron el depósito de agua en un refrescante refugio subterráneo de luz y sonido.

Por Anne CHAON

(Turquía Estambul historia religión cultura, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

SHANGHÁI, China:

Barrio histórico de Shanghái aguarda por su demolición

Una puerta tapiada, fachadas en ruinas y un pequeño grupo de vecinos desafiantes: uno de los barrios más antiguos de Shanghái se aferra a la vida mientras la ciudad avanza con sus planes de demolición y reurbanización.

Por Vivian LIN con Jing Xuan Teng en Pekín

(China historia arquitectura, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

BEDMINSTER, Estados Unidos

Cerca del campo de golf de Trump, víctimas del 9/11 denuncian "ofensivo" evento saudita

Para Brett Eagleson, el campeonato de golf patrocinado por Arabia Saudita en el Trump National es una afronta al tener lugar a pocos kilómetros de donde un grupo de terroristas saudíes mataron a su padre hace más de dos décadas.

Por Peter Hutchison

(Golf EEUU política LIV 9/11 Reportaje, 660 palabras – Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

