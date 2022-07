Pérez Tornero apuesta por "duende" del festival para "hacer cambiar" a RTVE

La Unión (Murcia), 28 jul. El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, ha defendido este jueves, durante su lectura del pregón del LXI Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia), el "duende" de este certamen flamenco para "hacer cambiar" a la radiotelevisión pública.

Pérez Tornero, que ha recibido el "Castillete de Oro" por la promoción que hace del festival la corporación que preside, ha explicado ante los asistentes al Antiguo Mercado Público de La Unión, la "Catedral del Cante", que él no puede ni sabe "hacer de pregonero" y que, por tanto, no puede "pregonar nada".

"Si viniese aquí a pregonar, sería un temerario", ha apuntado el presidente de RTVE antes de considerarse un "infiltrado" convencido por el alcalde unionense y presidente de la fundación que organiza el festival, Pedro López Milán, de que había que conservar el patrimonio musical cultural a través del certamen y la radiotelevisión estatal.

Tras recordar sus orígenes familiares en Huércal-Overa (Almería), comarca de donde procedieron los primeros mineros de los cotos de La Unión y Cartagena, allá por el siglo XIX, Pérez Tornero ha considerado su discurso como un "reto" para establecer un vínculo necesario entre el cante minero y la corporación que dirige.

Así, ha expresado que el "duende" del festival es la "celebración del cuerpo vivo y la novedad radical de lo irrepetible, de lo que solo puede vivirse en instantes únicos", procediendo el cante minero de lo "profundo" y "de lo hondo".

Por el contrario, en el "negocio" de la televisión priman otros valores, "especialmente, la superficialidad", ya que "vende lo que no cuesta de entender, lo evidente, de modo que prevalece casi siempre, esa especie de superficialidad que llamamos banalidad".

"¿No ven ustedes el contraste tan grande entre este modo de proceder y la profundidad que revela el cante?", se ha preguntado Pérez Tornero antes de comparar la búsqueda de "lo singular y lo irrepetible" del flamenco con las series y formatos televisivos, que "se parecen los unos a los otros como gotas de agua en un océano inmenso".

Sin embargo, el presidente de RTVE ha matizado que es, justamente, esta "incompatibilidad" entre una televisión industrializada y un festival singular lo que pone en valor la utilidad del encuentro entre La Unión y la radiotelevisión pública.

Según Pérez Tornero, esta "divergencia" puede provocar una "amistad duradera" para intentar encontrarse en un "punto límite y de inflexión", advirtiendo de que el festival y RTVE "corren el riesgo" de "sucumbir y morir ante fuerzas extrañas: la de la industrialización global, que funciona como una apisonadora de la singularidad".

Para el presidente de la radiotelevisión pública, de este encuentro entre un festival popular y una televisión con "voluntad de sobrevivir", puede nacer el cambio, o sea, un "tiempo duende", ya que ese duende puede "hacer cambiar" a RTVE. "Y es la lucha por la supervivencia de la propia televisión, lo que puede salvar lo popular que hay en este festival", ha subrayado.

A juicio de Pérez Tornero, la televisión va a permanecer "solo si sabe enredarse en lo popular" y lo popular, "solo si sabe convivir con lo audiovisual", apostando por una cadena que pierda la "distancia de la solemnidad" y se hunda en la "experiencia de la solemnidad".

Por ello, ha resumido que la televisión tiene que evadirse de la banalidad y la superficialidad, para sumergirse en el punto de singularidad que tiene la vida humana, además de evitar los tópicos y clichés para hacer de cada secuencia, de cada perspectiva, una exploración, una búsqueda.

Alejarse de la masificación repetitiva para buscar la emoción de las personas; no ser un "masaje cerebral continuo", sino un mensaje humano constante; no tener que ser "desinformación por saturación", sino que tiene que crear sentido a través de la emoción y no ser "populista para la manipulación sino popular, por tradición", han sido algunas de las apuestas de Pérez Tornero.

"En fin, que esto lo podemos aprender de ustedes. Y podemos así reinventarnos", ha remarcado el presidente de RTVE antes de insistir en que el reto de "este aparente pregón" es aprovechar el "calor" del festival y el inicio de una "nueva amistad" para "reinventarnos".

En tiempos "difíciles e interesantes", Pérez Tornero ha aseverado que los seres humanos están hechos para "reinventarnos y para la esperanza que cada instante puede ser un renacimiento, una fusión con la duda". "Y que debemos estar en esto, más allá de banalidades", ha espetado.

"Hay que cambiar y aspirar. Hay que luchar y no rendirse. Solo hay derrota cuando esta se acepta. La televisión y el cante tiene futuro. Juntos y por separado. Pero juntos habrá más futuro. Estimados amigos y estimado alcalde: vaya el compromiso, por mi parte y por la de RTVE, de reinventarnos juntos", ha añadido.

"En tiempos de plataformas, lo que vale es la Unión, el coraje y saber ser diversos. Viva La Unión, viva su cante", ha concluido Pérez Tornero antes de dar paso a la gala de los ganadores del festival de 2021, con la cantaora Amparo Heredia Reyes 'La Repompilla' como vencedora de la Lámpara Minera.