Ocampos y el Mundial: "Somos cinco argentinos y ojalá podamos jugarlo todos"

Sevilla, 29 jul. El extremo argentino del Sevilla Lucas Ocampos se ha fijado como uno de los objetivos principales en su cuarta temporada en el club sevillista estar en el Mundial de Catar y ha deseado que sus cinco compatriotas y compañeros en el equipo puedan estar juntos en la cita mundialista.

Lucas Ocampos dijo en declaraciones a los medios del club que el Mundial es uno de sus objetivos y que cualquier jugador quiere jugarlo, y deseó que en Catar estén juntos sus compañeros Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, Alejandro 'Papu' Gómez y Erik Lamela, a quienes ensalzó.

De Acuña dijo que es "un toro competitivo", de Lamela destacó su "calidad y físico", del Papu dijo que es "talento y picardía" y de Montiel subrayó su "entrega" y su carácter "ganador": "somos cinco argentinos en el Sevilla y ojalá podamos jugarlo todos", comentó.

Sobre sus posibilidades y aspiraciones, el de Quilmes indicó que "cualquier jugador quiere jugar un Mundial" y que en su país "es todo" y, aunque no estuvo en la pasada Copa América, dijo que le "tocó siempre estar en las convocatorias" pero no jugó las fases finales.

"No me desmotiva para nada, al contrario. Me hace más fuerte. Si estoy bien con el Sevilla, seguro que tendré mi oportunidad", aseveró el extremo, quien afronta a sus 28 años su cuarta temporada en el club sevillista, que lo fichó del Olympique de Lyon francés.