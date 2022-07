Monchi: "La mejor oferta por Koundé fue la del Barcelona"

Sevilla, 29 jul. El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha afirmado este viernes que "la mejor oferta por (Jules) Koundé fue la del Barcelona", que finalmente se ha hecho con los servicios del jugador francés pese al interés y la oferta del Chelsea inglés.

Monchi explicó a los medios del club que "a falta de que se firme, que está pasando las pruebas médicas y debe ir todo normal", por Koundé "había más pretendientes en el inicio del mercado que al final, y el que se ha quedado es sobre todo el Chelsea", con el que el pasado jueves se llegó a "un acuerdo verbal y el jugador también".

"Como esto del fútbol nunca te deja de sorprender, cuando estaba todo cerrado, hubo dudas en el Chelsea, no en la calidad de Jules sino en su ubicación dentro de la plantilla. El fin de semana se paró todo y en ese tira y afloja apareció el Barcelona, que por primera vez y esto es importante, contacta con nosotros el lunes", dijo.

Agregó que el Barcelona hace "una oferta inferior" a lo que el Sevilla tenía en mente, "pero tras trabajarla con un esfuerzo importante" del club catalán se llegó "a una cantidad que supone nuestra venta más importante, por la cantidad y también por el momento".

"Somos un club que tiene un modelo de negocio y no podemos obviar que se basa en vender y generar plusvalías. No hay que vender todo y estos dos años decidimos no vender, pero este año creo que hemos vendido con la mejor oferta posible, al club que ha apostado de verdad por él y estoy satisfecho de lo que ha ocurrido", aseveró el directivo.

Abundó Monchi en su tesis de que para crecer, hay que vender y, tras las salidas de Koundé y del brasileño Diego Carlos rumbo al Aston Vila, dijo que tienen ahora "el reto importante" de cubrir sus bajas y "lo más urgente es reforzar dos posiciones que se han quedado un poco cojas, el central y el lateral izquierdo".

"Trabajamos e intentamos ser lo más eficaces posible con la capacidad limitada que tenemos de inversión, porque no andamos sobrados, pero con esa capacidad y acotándonos a la normativas de LaLiga, traer un central y un lateral izquierdo lo antes posible. Espero que la semana que viene puedan estar ya esas posiciones cubiertas", avanzó entre otros asuntos Monchi.