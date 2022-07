Kittle dice que le gustaría celebrar al estilo lucha libre en el Azteca

México, 29 jul. El ala cerrada de los San Francisco 49ers de la NFL, George Kittle, afirmó este viernes que le encantaría celebrar una anotación en el Estadio Azteca con algo que represente la lucha libre de la que es admirador.

"Me encantaría hacer algún tipo de celebración al estilo de la lucha libre. Voy a encontrar algo que hacer para divertirnos con algún artículo de la lucha, tal vez pueda tenerlo en algún lugar y usarlo en la anotación", dijo el jugador en conferencia de prensa.

Los 49ers enfrentarán el próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México a los Arizona Cardinals en partido de la semana 11 de la temporada 2022 de la NFL.

Kittle reconoció que su escuadra es una de las que más seguidores tiene en México por lo que confió en que las tribunas del Azteca estarán cubiertas con los colores de los 49ers.

"En mis redes tengo interacción con gran cantidad de fanáticos mexicanos; sé que el Azteca es un gran estadio por lo que espero que ese día sea rojo y dorado de principio a fin; definitivamente los 49ers estarán bien cobijados esa noche", sentenció.

El ala cerrada, tres veces seleccionado al Pro Bowl, habló de su gusto por la lucha libre, sobre todo la mexicana en la que admira Pentagón Jr, luchador quien también ha tenido participación en algunos circuitos estadounidenses.

"Mi luchador favorito es Pentagón Jr, de él tomé mi ceremonia de celebración al anotar con la señal del 'Zero fear' (cero miedo). Lo conocí hace tiempo, le cambié un jersey por una máscara. Me encanta verlo luchar", explicó.

Cuando Kittle consigue un 'touchdown' alza su mano derecha, junta el pulgar e índice que forman un círculo mientras levanta los tres dedos restantes, es el cero; la M de miedo la forma al girar su mano hacia abajo con los tres dedos que habían quedado levantados.

Pentagón Jr no es el único luchador mexicano al que el jugador ofensivo admira.

"También sigo mucho a Rey Mysterio, me encanta el impacto que tiene en la lucha libre, es una leyenda y no me pierdo cada que puedo sus funciones", agregó.

Al final de la práctica del lunes de los 49ers, Kittle portó una máscara de Rey Misterio en color verde y rojo; metido en la identidad de ese personaje firmó autógrafos y se tomó fotografías con decenas de aficionados del equipo, en su mayoría niños.

"Me encanta firmar para los niños porque son los mejores fanáticos y son los futuros jugadores de la NFL, por eso me gusta interactuar con ellos, para que sigan soñando".

Los San Francisco 49ers iniciarán sus partidos de pretemporada el próximo viernes ante los Green Bay Packers. Debutarán en la temporada 2022 el 11 de septiembre contra los Chicago Bears.