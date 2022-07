Diego Luna: "Hay que tener miedos, es importantísimo "

Los Ángeles (EE.UU.), 29 jul. Aunque Diego Luna cree que es bueno tener miedo, los nuevos proyectos no son un freno para él: sigue de gira por teatros de todo el mundo, se alista para estrenar "Andor", la nueva serie de "Star Wars", y tiene tiempo para dar voz a uno de los personajes de "DC League of Super-Pets".

"Yo creo que hay que tener miedo. El miedo es importantísimo, es una llamada de atención que hay que tener. El chiste es conquistar nuestros miedos, vencerlos. Eso es crecer", asegura el actor mexicano en una entrevista con Efe en Los Ángeles, donde tiene una agenda repleta de compromisos.

Luna habla así porque el personaje animado al que da vida en la nueva película animada de la franquicia DC Cómics es todo lo contrario a él: Chip, una ardilla paralizada por el temor y las inseguridades que debe asumir su nueva condición de superhéroe.

"Me parece muy errado eso de decir a los niños 'no, no tengas miedo'. Hay que recorrerlo y aprender a vivir la vida con él", analiza.

En tono de comedia para toda la familia, "DC League of Super-Pets" imagina las mascotas de algunos de los superhéroes más famosos de la gran pantalla en una misión por salvar a sus dueños.

Krypto, el perro de Superman (animado por Dwayne Johnson en su versión en inglés), reúne a otros animales como Ace, el perro de Batman, y PB, un cerdo que acompaña a Wonder Woman, para rescatar a la Liga de la Justicia del villano Lex Luthor.

"Yo me enteré de que estos superhéroes tenían mascotas cuando empecé a rodar la película y me parece lógico. Hasta me parece indispensable", responde Luna.

Sin embargo, su personaje, al comienzo, es todo lo contrario a lo que uno imagina como acompañante para un superhéroe. Chip es una ardilla que duerme en un refugio de animales y adquiere poderes eléctricos por una fuga de Kryptonita durante un ataque en la ciudad.

"Interpretar a Chip fue muy divertido, porque él está lleno de contradicciones y no tiene filtros. Es un superhéroe, pero al mismo tiempo tiene miedo de todo y piensa que todo va a ir mal", explica el actor.

Será el perro de Superman quien, tras aparcar los celos por la relación de su amo con Lois, reclutará a Chip y a sus compañeros del refugio para salvar a los héroes de Metrópolis, la ciudad en la que viven.

"Me divirtió muchísimo el proceso de grabar. Esta película llegó en un momento en el que necesitaba algo así. Necesitaba poder divertirme y jugar", recuerda Luna, al frente de otros proyectos mucho más intensos.

STAR WARS EN EL FUTURO PERO SIN OLVIDAR EL TEATRO

El mexicano acaba de presentar en España la obra teatral "Cada Vez Nos Despedimos Mejor", un monólogo que indaga en la relación de una pareja durante más de 40 años llenos de desencuentros, reconciliaciones y culpas, con la política de México como trasfondo.

"Me dio mucho gusto poder regresar a ese texto, porque tiene mucho que ver con un momento de mi vida y de mi relación con mi país", confiesa.

Donde también volverá Luna será a la lucrativa franquicia "Star Wars" para retomar su personaje de Cassian Andor en la nueva serie de la saga, que se estrenará el 31 de agosto de 2022 y llega precedida del inmenso éxito de "The Mandalorian".

Pero Luna tiene claro que no se dedicará solo a las superproducciones.

"A mí lo que más se me antoja es ir a un espacio pequeño. Tener una interacción con un público vivo. Pararse frente a un público que pasa por la historia contigo", remata.