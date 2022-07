Cómo puedes prepararte en caso de una recesión en EEUU

NUEVA YORK (AP) — El precio de la gasolina, comida y el alquiler están subiendo. La Reserva Federal de Estados Unidos ha aumentado su tasa de interés al nivel más alto desde el 2018.

La economía de Estados Unidos se contrajo dos trimestres consecutivos y los expertos están divididos sobre el pronóstico de una posible recesión. Lo que sí está claro es que la incertidumbre económica no se acabará pronto. Sin embargo, existen algunas medidas que puedes tomar con anticipación en caso de que nos encontremos en una situación económica más grave.

Yiming Ma, docente en la Universidad de Columbia, dice que la pregunta sobre la recesión no es si va a suceder o no, sino cuándo ocurrirá. Las personas deben de prepararse, pero no entrar en pánico, dijo.

“Históricamente, la economía siempre sube y baja”, dijo Ma. “Es algo qué simplemente ocurre, es como tener gripe”.

Pero el sistema inmunológico de algunos les permite recuperarse más rápido que a otros, añadió.

Si crees que la recesión podría desestabilizar tus finanzas, aquí te presentamos algunas medidas preventivas que puedes tomar.

MIDE TUS GASTOS Y CREA UN PRESUPUESTO

Saber cuánto gastas cada semana es clave. Ma recomienda sentarse y escribir (o teclear) cuánto gastas diariamente. Esto te ayudará a saber tus ingresos y pagos, y podrás determinar qué gastos son innecesarios.

El programa federal de educación financiera “ Money Smart ”, también recomienda este primer paso.

“Al entender cuánto dinero tienes y cuanto dinero gastas es posible qué puedas implementar cambios que te ayudarán en tiempos difíciles”, recomienda la agencia gubernamental.

Una vez que hiciste un presupuesto podrás identificar en que estás gastando más de lo necesario. Un beneficio adicional es qué podrás identificar gastos innecesarios y borrarlos con el fin de crear un plan de ahorro.

Si te es difícil hacer un presupuesto, existen guías como la de Cómo crear un presupuesto de Bank of America o la Guía Sencilla para Elaborar un Presupuesto de “Accion Opportunity Fund” que te pueden ayudar.

AHORRA CUANDO PUEDAS

Aunque tener un fondo de emergencia para solventar necesidades básicas es lo ideal, la realidad es que muchas personas no pueden ahorrar cada quincena. Entre más gastos innecesarios puedas recortar, más podrás ahorrar. Lo ideal es crear un presupuesto que cubra tus necesidades básicas por un periodo de 3 a 6 meses, dijo Gene Natali, cofundador de Troutwood, una app que ayuda a las personas a crear planes financieros.

Programas como “ America Saves ” (solamente disponible en inglés), una campaña sin fines de lucro de la Federación de Consumidores de los Estados Unidos, te ayuda a crear un plan para organizar tus finanzas.

Si cuentas con una cuenta de ahorros en el banco, es importante que revises si tu banco te da una buena tasa de interés, dijo Ma.

“Ayuda averiguar qué ofrecen otros bancos para saber en dónde guardar tus ahorros, en lugar de dejarlos en el banco en el que han estado los últimos 20 años”, dijo.

La recomendación de Ma es fijarse en las tarifas mensuales y los cargos por servicio que pueden bajar la cantidad de tus ahorros. Pero no limites tus opciones, porque en ocasiones los bancos en línea ofrecen mejores tarifas que los bancos tradicionales.

CONSOLIDA TUS PRÉSTAMOS, NO TOMES MÁS

Conforme la tasa de interés sube, expertos recomiendan que consolides tus préstamos para así tener una deuda con un tipo de interés fijo. Si te es posible, paga lo mayor cantidad posible para ahorrar dinero en un futuro.

“La estabilidad laboral tiende a ser peor cuando hay una recesión (y) no es un buen momento para acumular deudas,” dijo Ma.

Como es difícil pagar una deuda, hay guías que te ayudan a formar un plan. Tal es el caso de la guía sobre cómo salir de las deudas de la Comisión Federal de Comercio.

Cuando la inflación sube no es un buen momento para tomar nuevos préstamos para solventar gastos grandes como un carro nuevo. Sin embargo, los expertos recomiendan que es mejor comprar electrodomésticos como aspiradoras, estufas o podadoras, o cualquier otro electrodoméstico duradero lo antes posible para evitar el aumento de sus precios en un futuro.

VISITA TIENDAS DE SEGUNDA MANO

Allen Gelon, quién trabaja como cuidador en California, ha sido afectado durante meses por los altos precios de productos del hogar como su despensa, toallas de cocina y gasolina.

El jugo favorito de su hijo, el Hi-C de naranja, antes costaba 1,99 dólares por un paquete de seis y ahora cuesta 2,50 dólares. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando Galeon dejó de trabajar con múltiples familias y solamente se quedó con una familia para reducir el riesgo de contraer enfermedades, su familia ha enfrentado inestabilidad financiera.

Una de las medidas que Gelon ha tomado ha sido comprar ropa y electrónicos de tiendas de segunda mano, ya sea Goodwill, casas de empeños o Craigslist. Craigslist te permite buscar vendedores en tu área, así puedes evitar manejar, lo cual te ahorra gasolina.

NEGOCIA TUS RECIBOS MENSUALES

Desde el inicio de la pandemia, muchas compañías han actualizado sus políticas de asistencia y son más flexibles con sus clientes, dijo Kia McCallister-Young, directora de America Saves.

Llamarle a tus proveedores de servicios mensuales para negociar tus recibos, ya sean los servicios públicos, tu compañía telefónica o de internet, puede ayudarte a pagar menos, dijo McCallister-Young. Las personas pueden preguntar por el mejor precio, descuentos disponibles o cupones que les pueden ayudar a bajar la cantidad mensual, añadió.

“Si les dices ‘estoy pensando en cambiar de compañía’, esto ayuda a hacerles saber que estás considerando no continuar con sus servicios y ellos te pueden dar el mejor precio. La meta por ahora es ahorrar lo más posible,” dijo McCallister-Young.

Programas federales como el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, te ayudan a bajar tus recibos de servicios públicos, o Lifeline (solamente disponible en inglés), te ayudan a pagar tu recibo telefónico. Si no estás seguro si calificas para algún programa federal o estatal, puedes llamar al 211, en donde te conectaran con especialistas locales qué pueden ayudarte a encontrar el programa indicado.

AHORRA EN TU DESPENSA

Visitar el supermercado con una lista de platillos, comprar productos de marcas genéricas o comprar en mayoreo son algunas de las recomendaciones de la Federación de Consumidores de los Estados Unidos.

“Muchas de las tiendas te ofrecen comparar precios, si les muestras que su competencia tiene el mismo productor a menor precio, ellos igualarán el precio,” dijo McCallister-Young. “También debes de buscar en las tiendas que estén cerca de tu hogar, asi podrás ahorrar en gasolina”.

Otra alternativa para ahorrar dinero en tu despensa es visitar aplicaciones como Olio, la cual te conecta con personas en tu comunidad para compartir despensa que ya no vayan a utilizar. O puedes utilizar Too Good To Go, en donde clientes pueden comprar comida extra de negocios a precio reducido. Ambas aplicaciones están solamente disponibles en inglés.

CONOCE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA PÚBLICA DEL GOBIERNO

Incluso cuando intentas ahorrar, hay ocasiones en donde tu salario no cubre tus necesidades básicas. Si te encuentras en esta situación, existen programas en todo el país que te pueden ayudar.

“A veces no hay suficiente dinero al final del mes”, dijo Michael Best, abogado con el “National Consumer Law Center”, el cual trabaja con problemas de servicios financieros.

Para usar esta ayuda, verifica si eres elegible para los programas como el programa de asistencia con la renta, programa de cupones para alimentos, programa de nutrición del mercado de granjeros o el fondo de asistencia para propietarios de vivienda. Todos estos programas federales son coordinados por sus respectivos estados. Algunos estados ofrecen asistencia adicional.

BUSCA AYUDA EN TU COMUNIDAD

Si te encuentras en una situación en donde no puedes solventar tus alimentos o vivienda, busca programas de asistencia por parte de organizaciones sin fines de lucro a tu alrededor. Desde ayuda para encontrar vivienda, bancos de alimentos o ayuda para pagar tus servicios públicos, estas organizaciones no gubernamentales te pueden ser útiles. Organizaciones nacionales como Feeding America tienen bancos de alimentos en todos los estados del país.

“Estamos viendo que la comunidad no está pidiendo una mayor cantidad de ayuda debido a la situación económica del país″, dijo Kavita Mehra de la organización “ Sakhi for South Asian Women ”, una organización qué provee ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica en Nueva York.

Su organización provee vivienda, comida y ayuda económica para personas en su comunidad. De enero a junio, su organización ha repartido más de 150.000 dólares en asistencia económica a sobrevivientes que lo necesitan. En lo que va del año, la organización ha sobrepasado la cantidad de recursos que le proveyó a la comunidad en 2021.

Organizaciones que ayudan con asistencia alimentaria tal como “ Ample Harvest ”, “ Hunger Free America ” o “ Food Rescue US ” ofrecen mapas que te permiten encontrar bancos de alimentos cerca de tu hogar.

CUIDA TU SALUD MENTAL

Entre la ansiedad de pagar tus recibos o no saber qué va a pasar con tu futuro financiero, tus niveles de estrés se pueden elevar bastante.

“Es una existencia caótica”, dijo Galeon. “Tienes que organizarte muy bien y mantenerte tranquilo para cuidar tu salud mental”.

Debra Kissen, directora clínica de “ Light On Anxiety CBT Treatment Center ”, recomienda que primero aprendas a reconocer cuando tu cuerpo está estresado. Además, ella recomienda hacer ejercicios de relajación como respirar, tocar una pared para calmar tu estrés o hacer el ejercicio de “ cinco sentidos para aliviar la ansiedad ”.

La mayoría de los seguros de salud cubren algún tipo de ayuda para la salud mental. Si no tienes un seguro de salud, puedes buscar terapeutas que ofrecen tarifas asequibles. Puedes buscar terapeutas en los directorios de “ FindTreament.gov ” y el “ Anxiety and Depression Associated of America ”.

The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear periodismo educacional y explicativo con la meta de difundir educación financiera. La fundación es independiente de la compañía Charles Schwab and Co. Inc. La AP es exclusivamente responsable por su trabajo periodístico.