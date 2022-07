Castillo encabeza desfile militar en el aniversario de independencia de Perú

Lima, 29 jul. El presidente de Perú, Pedro Castillo encabezó este viernes el desfile cívico militar que conmemora el 201 aniversario de la independencia del país, en el Cuartel General del Ejército, acto que fue acompañado por música y bailes regionales para celebrar las fiestas patrias.

Por segundo año consecutivo, el desfile no salió a las calles del centro de Lima debido a las medidas de protección frente a la covid-19, así que se celebró en el Cuartel General del Ejército de la capital peruana como ocurrió en 2021.

"Desde el Cuartel General del Ejército, hoy rendimos homenaje a nuestros representantes de las fuerzas del orden en la Gran Parada y Desfile Militar. Honor y gloria, a nuestros valientes peruanos que luchan con valentía y fidelidad a la patria", declaró Castillo en su cuenta de Twitter al acabar la ceremonia.

Diferentes batallones del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y Unidades de Gestión del Riesgo de Desastres desfilaron ante Castillo, ministros de su gabinete, la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien asumió su cargo esta semana, y otras autoridades.

También participó en el desfile el batallón militar Chavín de Huántar, pero por segundo año, no con los excomandos que protagonizaron el rescate de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la residencia limeña del embajador japonés en 1997.

El grupo original no fue invitado a desfilar, por lo que decidieron hacerlo afuera del Cuartel General a modo de protesta.

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, explicó a la prensa que en la parada de este año solo iban a participar "compañías militares en actividad", por lo tanto no se incluyeron a los miembros originales de la compañía.

Antes de la parada militar, inauguraron el acto bailarines que danzaron la diablada puneña, baile típico del departamento sureño de Puno, y la marinera norteña, que comenzó con la célebre canción que acompaña especialmente a la selección nacional de fútbol, 'Contigo Perú'.

Las fiestas patrias peruanas se celebran el 28 y 29 de julio en conmemoración de la independencia lograda del Imperio español y la creación de su Estado soberano en 1821.

Este jueves, día que Castillo cumplía un año como presidente, dio el tradicional discurso de balance de su gestión en el Congreso, con gran expectación por el contexto general de polarización y crispación política que vive el país.

"He recibido una bofetada de aquellos que no aceptaron perder por el voto del pueblo peruano. En este segundo año, no voy a poner la otra mejilla, sino que voy a extender la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo", expresó Castillo en medio de las protestas de los parlamentarios este jueves. EFE

pbc/enb

