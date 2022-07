Brandon Moreno: “Quiero regresar con el cinturón a México”

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 29 jul. El mexicano Brandon Moreno planteará una “guerra” al neozelandés Kai Kara France este domingo en el evento UFC277 en el que se pondrá en juego el campeonato interino del peso mosca en Dallas, Estados Unidos.

‘The Assassin Baby’ lo tiene claro: “Ganando el cinturón me voy a sentir como el campeón indiscutido” puesto que “Figueiredo no quiso pelear”. El mexicano valoró ante el micrófono de la Agencia EFE su próximo enfrentamiento y la actualidad de la división.

Moreno, el primer campeón de la UFC nacido y criado en México, buscará ante Kai Kara France la oportunidad de traer nuevamente un título al país. Tras migrar a Kansas para modificar su campamento y volcarse en la subida de peso afronta la cita “100% seguro” de apuntarse otra victoria.

Con la sombra del campeón brasileño Deiveson Figueiredo sobrevolando el American Airlines Center Moreno buscará dar un golpe sobre la mesa tras no concretarse la revancha.

Enfrente encontrará a un Kai Kara France que viene con tres victorias al hilo debajo del brazo y posicionado como el tercer mejor peso mosca de la UFC.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra y qué tal lleva la preparación?

Respuesta. Me siento muy bien, básicamente la preparación está apunto de acabar. Ya estoy ansioso de que sea la pelea, de hecho estaba hablando con mi entrenador que ya estoy listo, nada más es cuestión de esperar y dar el peso, pero estamos muy bien.

P. ¿En cuanto al peso que tal? Ya hemos visto que has ganado más masa muscular.

R. Y lo logré. Me costó mucho trabajo porque mi tipo de cuerpo es de esos de los cuáles batallan muchísimo para ganar masa muscular puesto que tengo un metabolismo demasiado acelerado y subir de peso me cuesta muchísimo trabajo.

Esta vez, después de mi último combate, me dediqué al 100% a tratar de subir mi masa muscular. Obviamente, aparte de levantar mucho peso, llevé una dieta más estricta tratando de comer más. Lo logré, por lo general yo caminaba en unas 145 o 146 libras, que creo que en kilos son como 65 si no me equivoco, pero alcancé a subir hasta 155 libras que son 70 o 71 kilos.

Lo logré pero ahora el problema es bajarlo, me he puesto de acuerdo con el UFC Performance Institute en Las Vegas, Nevada, y me han estado llevando la alimentación, mi dieta y he estado bajando muy bien. No he tenido ningún problema serio.

P. ¿Tras tantos años en el Entram Gym cómo surge ese cambio de pasar a entrenar en Kansas?

R. Siempre he sido de los que están en la búsqueda del conocimiento continuo y creo que ha sido unas de las claves del éxito en mi pasado fue que yo viajé muchísimo por entrenamientos. Conocí muchísimos gimnasios, entrenadores, gente que me enseñó muchísimas cosas y eso me nutrió muchísimo.

Hubo una temporada en la cuál dejé de hacerlo porque sentí que ya no era necesario, se podría decir, sentí que estaba haciendo las cosas muy bien, que estaba ganando los combates y que me estaba viendo muy bien en cada uno de ellos. Por lo que dije: ‘si no está roto no hay que arreglarlo’.

Obviamente, mi último combate lo pierdo e inmediatamente fue el hecho de buscar algo nuevo, aprender de nuevo y tratar de regresar a las bases, volver a aprender y empezar desde cero. Es una metáfora, porque hay muchísima experiencia por detrás, pero es el hecho de buscar conocimiento nuevo,

Al principio fue difícil, porque siempre el hecho de ir a lo desconocido, te causa incertidumbre y cierto temor. Diferente método de entrenamiento, diferente sistema… Al principio estaba un poco dudoso pero te prometo y estoy 100% seguro de que voy a ganar el próximo 30 de julio.

P. ¿Salir de la zona de confort le ha beneficiado?

R. 100%. La gente no se da cuenta de que la zona de confort llega y no te das ni cuenta. A veces piensas que estás incómodo, que estás entrenando de tal manera, pero estás haciendo las cosas repetitivamente y tratas de mejorar, de aprender cosas nuevas pero:

¿Cómo lo vas a lograr si no estás saliendo de esa rutina y ese sistema que ya conoces?

Nunca he tenido miedo de tomar decisiones y en eso he basado mi campamento, en arriesgarme, en hacer las cosas que tenía que hacer para tratar de mejorar y llevarme la victoria este próximo 30 de julio. Honestamente te repito, siento que lo logré, y repito, nunca he tenido miedo de tomar las decisiones que yo sienta en mi corazón que me van a llevar a la victoria.

P. En cuanto a su próximo rival, viene de hacer ruido con victorias contundentes ante Askarov y Garbrandt: ¿Cómo ve a Kai Kara France?

R. Viene en su mejor momento. Yo ya lo enfrenté en 2019 y le gané. Él me dio un primer asalto complicado, me lo gana y ya después yo aprieto el acelerador y le gano el segundo y tercero. Me siento muy confiado en ganarle, sé que el tipo viene enrachado y viene de ganarle a Gardbrant y, yo creo que la más importante, de ganarle a Askarov. Pero creo que técnicamente soy mejor, la confianza la tengo igual o muchísimo mejor que él, y el corazón ni se diga. Estoy dispuesto a ir a la guerra para ganar.

P. Kai Kara France ha demostrado en sus últimas peleas haber subido notablemente el nivel pero parece que últimamente se le ha tachado de ser el menos favorito.

R. No creo que en todo su camino. Obviamente el tipo pierde conmigo, después gana una pelea, luego vuelve a perder, y a lo mejor ahí se mete en una rachita en la que los fanáticos lo empezaron a menospreciar un poquito. Yo personalmente no sé por qué iba de menos favorito en contra de Cody Garbrandt si venía de 4 o 5 derrotas en fila y yo veía esa pelea muy muy ganable para Kara France.

La que si se la doy completamente el mérito fue la de Askarov. También venía enrachado, venía llevándose combates, invicto, él empató conmigo en 2019 también, pero de ahí era victoria tras victoria. Kai Kara France se vio con mucha experiencia, muy mesurado llevándose la victoria. Pero no le doy ese camino de ‘underdog’ que, por ejemplo, yo siento que si he llevado durante, por lo menos, la segunda parte de mi carrera dentro de la UFC.

P. Cuéteme cómo ha sido todo el proceso de luchar por el campeonato interino. Todo apuntaba a una revancha inmediata con Figueiredo, luego aseguró que estaba lesionado.

R. No hay nada complicado aquí, de hecho es muy simple. Figueiredo no quiso pelear, UFC no quiso esperarlo y decidió hacer un campeonato interino en lo que Figueiredo arreglaba sus asuntos. El tipo quiso poner drama en esto, la verdad es que no lo hay, UFC no se anda con juegos.

Está bien si está lesionado y cualquier excusa que quieras poner para no pelear, te comprendemos, pero la compañía y la división tienen que salir adelante y es por eso que hacemos este campeonato. Yo ganando el cinturón me voy a sentir como el campeón indiscutido porque creo que soy el único aquí que ha estado dispuesto a ir por los combates.

P. Figueiredo ha sido muy crítico con la disputa del campeonato interino incluso lo definió como un “cinturón de plástico”: ¿Qué opinión le merecen este tipo de comentarios?

R. Quiere mantenerse relevante y seguir poniendo excusas. Yo ahora estoy bien enfocado en Kair Kara France y no me interesa ya este tipo ni hablar de él. Ya cuando le gane a Kai Kara France me voy a dedicar al 100% a buscar esa pelea en contra de él.

P. ¿Qué sensaciones le llegan desde México, hay ganas de volver a llevar un cinturón?

R. ¿A México? Por supuesto, claro. De hecho, UFC seriamente estuvo en planes de buscar la pelea pasada en Ciudad de México pero el COVID y trabas gubernamentales lo hicieron complicado. La UFC sabe que mi país es una plaza grande entonces esperemos que este año o el próximo podamos ver una función de nuevo en Ciudad de México.

P. ¿Cómo fue llegar allí por primera vez con el cinturón debajo del brazo?

R. Obviamente fue mucha la responsabilidad. Levanté muchísimo e hice demasiado ruido al momento de ganar el cinturón pero entiendo la responsabilidad que generas al ser campeón de una empresa tan grande como lo es la UFC. Sobre todo si eres el primero nacido y criado en México, pero cada vez tengo más experiencia en esto, siento que puedo manejar mejor los medios, la prensa y la atención excesiva. Mis metas están fijadas. Quiero regresar con el cinturón y estoy haciéndolo todo por hacerlo posible.

P. ¿Cuál es la situación de las artes marciales mixtas en México?

R. Han avanzado muchísimo, creo que logré que medios los cuáles no prestaban demasiada atención al deporte de las artes marciales mixtas en general voltean a ver al deporte y voltearon a verme a mí y a la UFC.

Eso es bien importante, a lo mejor no ahora, pero a futuro, viniendo las nuevas generaciones, les van a abrir muchísimas más puertas y ya dependerá de ellos que aprovechen esas puertas y que salgan ellos adelante.

P. ¿En cuanto al nivel de los españoles que opina? Sobre todo del de Daniel Bárez compañero de entrenamiento suyo que está en la órbita de la UFC.

R. Él (Daniel Bárez) está ya bien y listo para ir a las grandes ligas. Se quedó cerca en el Dana White Contender Series, fue una decisión muy apretada donde cualquier pudo haber ganado pero la UFC le da la decisión al otro. Dani está listo, obviamente esperemos que le den una oportunidad más en el futuro.

Joél Álvarez es un peleadorazo, es cierto que viene de perder, pero sus habilidades son increíbles. Illia Topuria ni se diga, creo que él está para cosas grandes. Juan Espino que también es buenísimo… A lo mejor todavía no tienen muchísimos representantes españoles, pero creo que poco a poco UFC se va a dar cuenta que España es una plaza grande para la compañía.

Yo tengo mi podcast en español y la mayor parte de mi audiencia es de España, mucha gente nos escucha, los fanáticos españoles son bien apasionados y creo que en un par de años UFC va a prestar más atención en el país.