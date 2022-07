Biden pierde derecho a presumir ante China crecimiento de EE.UU.

US President Joe Biden speaks in the Eisenhower Executive Office Building in Washington, D.C., US, on Thursday, July 28, 2022. The drumbeat of recession grew louder after the US economy shrank for a second straight quarter, as decades-high inflation undercut consumer spending and Federal Reserve interest-rate hikes stymied businesses and housing.

(Bloomberg) -- Fue un gran tema de conversación para el presidente estadounidense, Joe Biden, mientras duró: el pronóstico de que la economía estadounidense crecería más rápido que la de China por primera vez desde 1976.

Biden lo destacó en un viaje a Asia en mayo, y su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, lo llamó “un ejemplo sorprendente de cómo los países de esta región deberían considerar la cuestión de las tendencias y trayectorias”.

Sin embargo, el informe del jueves mostró que el producto interno bruto de Estados Unidos se contrajo inesperadamente el trimestre pasado a una tasa anual de un 0,9%, por lo que ahora es poco probable que supere la expansión de China este año.

Bloomberg Economics proyectó a mediados de mayo que China se expandiría un 2% este año, frente al 2,8% de EE.UU., el primer descenso desde 1976. Tomando en cuenta un segundo trimestre mejor de lo esperado para China, y la creciente evidencia de un retroceso estadounidense, las últimas previsiones del equipo son de un 3,6% para China y de un 1,5% para EE.UU.

El PIB de EE.UU. se contrajo en los dos primeros trimestres de 2022. Medido de forma trimestral, el de China se contrajo el último trimestre, pero un repunte en los datos de junio aumentó las posibilidades de una recuperación modesta hacia la segunda mitad.

Superar a China hubiera sido notable, dado que el PIB de EE.UU. es, medido per cápita, más de cinco veces el tamaño de su rival, dejando a la economía asiática un enorme margen para ponerse al día. Pero hace solo unas semanas, tras una nueva ola de confinamientos de covid que azotaron el gasto y una recesión inmobiliaria que se profundizó, parecía posible.

Más allá de los datos, la Administración de Biden ahora destaca las medidas tomadas esta semana en dos leyes económicas que resultarían clave para la campaña del presidente para “ganar la competencia económica del siglo XXI” con China, como dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año.

“Queremos que a largo plazo la economía de EE.UU. rinda frutos para el pueblo estadounidense”, dijo Boushey en Bloomberg Balance of Power con David Westin de Bloomberg Television. “Es por eso que estamos tan enfocados en la legislación de semiconductores y la Ley de Reducción de la Inflación. Ambos, especialmente juntos, impulsarán la competitividad estadounidense”.

El jueves, la Cámara aprobó un proyecto de ley que marca la mayor expansión en años de apoyo a la industria y la investigación de EE.UU., con US$52.000 millones en subvenciones e incentivos para la fabricación nacional de semiconductores. Esa iniciativa ahora va a Biden para su firma.

En el Senado, los demócratas alcanzaron un acuerdo que incluiría una serie de inversiones en energía limpia, lo que aumentaría la competitividad de EE.UU. en un área en la que se ha quedado rezagado.

Por su parte, el presidente chino Xi Jinping y sus colegas, han comenzado a restarle importancia al objetivo de crecimiento de alrededor del 5,5% adoptado por el Gobierno en marzo. El país debería lograr “el mejor resultado” posible para el crecimiento este año mientras se apega a una estricta política cero covid, según un comunicado después de una reunión del Politburó, el máximo órgano de toma de decisiones del Partido Comunista.

“Decirles a los funcionarios que hagan lo mejor que puedan es muy diferente a decirles que tienen que alcanzar un objetivo determinado”, escribieron los analistas de la firma de investigación Trivium China en una nota.

Xi y su homólogo estadounidense podrían tener la oportunidad de discutir en persona las tasas de crecimiento relativas de sus economías, dado que ambos dijeron el jueves a sus ayudantes que planean una reunión, en lo que sería su primera conversación cara a cara desde que Biden asumió la presidencia.

