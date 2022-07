Jueves, 28 de julio de 2022 (18.00 GMT)

CHINA EEUU

Xi pide a Biden que Estados Unidos "acate el principio de 'una sola China'"

Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mantuvieron este jueves una conversación telefónica en la que Xi pidió que Estados Unidos "acate el principio de 'una sola China'", según un comunicado oficial de la Cancillería china. En los últimos días han crecido las tensiones entre Washington y Pekín por el posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán.

EEUU ECONOMÍA

El miedo a una recesión en EEUU se confirma con la segunda caída del PIB

Washington. La advertencia de los economistas de una posible caída en recesión técnica en Estados Unidos se confirmó este jueves con la publicación del dato del Producto Interior Bruto (PIB) que cayó un 0,2% en el segundo trimestre en un contexto de inflación desbocada y de crisis global derivada de la guerra de Ucrania. El PIB de la primera economía del mundo encadena así dos trimestres de caídas, según confirma el dato publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA), lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica.

UCRANIA GUERRA

Avance ruso en el Donbás se ralentiza a la espera de refuerzos de Moscú

Moscú/Leópolis. El Ejército ruso sigue sin lograr apenas avances territoriales en la región de Donetsk casi un mes después de proclamar su victoria en la vecina Lugansk, a la espera de refuerzos en forma de batallones de voluntarios de varias regiones rusas. El Estado Mayor General de Ucrania admitió hoy que el enemigo concentra sus esfuerzos ofensivos en lograr "el control total" del Donbás, pero que no ha logrado progresar en dirección a los bastiones ucranianos en Donetsk.

LATINOAMÉRICA NIÑAS

Niñas trabajadoras domésticas: una realidad invisible en Latinoamérica

Redacción América. Disfrutar la infancia o terminar los estudios siguen siendo asuntos irrealizables para millones de niñas en Latinoamérica. Muchas de ellas, tanto de ciudades como de áreas rurales, deben asumir prematuramente el rol de adulto en su propio hogar o ir a otra casa como trabajadoras domésticas, una realidad "tan evidente como invisible" en la región. "Ser trabajadora doméstica siendo niña es muy duro. Yo estaba con la escoba en la mano y lloraba, lavaba los trastes y lloraba. Lloraba en todo momento porque extrañaba mi pueblo, mi familia, mis hermanas", dice a Efe Reinalda Chaverra, originaria de Tutunendo, en el departamento del Chocó, el más empobrecido de Colombia y uno de los más afectados por el conflicto armado, al recordar que a los 12 años fue enviada por su madre a otra ciudad para cuidar a los hijos de un familiar.

P.RICO MIGRACIÓN

La muerte de 5 migrantes suma otra nueva tragedia en la ruta a Puerto Rico

San Juan. La ruta migratoria que conduce a Puerto Rico fue este jueves escenario de una nueva tragedia, en la que murieron cinco personas que viajaban en una sobrecargada embarcación, mientras que otras 66 se salvaron al llegar a un islote. Los migrantes fueron encontrados tras ser abandonados en aguas cercanas a la isla de Mona, situada al oeste de Puerto Rico, informó la Guardia Costera estadounidense.

RECURSOS NATURALES

Recursos naturales: el mundo entra hoy en "números rojos"

Madrid. El mundo entra en “números rojos” de recursos naturales desde este jueves, Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, una fecha que, según Global Footprint Network, cada década desde 1970 se ha adelantado un mes, lo que indica que el "actual sistema económico es insostenible". Así lo explica a EFE el científico Alessandro Galli, director del programa para el área mediterránea de Global Footprint Network, organización que, para visibilizar la sobreexplotación de la naturaleza del modelo de producción y consumo de la sociedad actual, calcula cada año el Día de Sobrecapacidad de la Tierra.

PAPA CANADÁ

El papa reitera su perdón a los indígenas y advierte de nuevas colonizaciones

Quebec (Canadá). El papa Francisco, tras escuchar a la gobernadora del Canadá, Mary Simon, y al primer ministro, Justín Trudeau, reiteró hoy, de nuevo, la petición de perdón a los indígenas del país por el mal que hizo la Iglesia católica, pero también advirtió de que existen nuevas colonizaciones como la llamada cultura de la cancelación "que no tolera las diferencias". El papa llegó hoy a Quebec, en la cuarta jornada de su visita a Canadá, para los actos más protocolarios, ya que decidió empezar el viaje en Edmonton con una ceremonia ante los representantes indígenas en la que pidió perdón por "la cooperación e indiferencia de la Iglesia en aquellos internados donde 150.000 niños indígenas fueron arrancados de sus familias". Se estima que más de 4.000 murieron por los maltratos y enfermedades.

VIRUELA MONO

EE.UU. distribuirá un millón de dosis de la vacuna contra la viruela del mono

Washington. El Gobierno estadounidense pondrá a disposición de los estados del país más de un millón de dosis de la vacuna contra la viruela del mono en los próximos días, después de que la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobara ayer un envío adicional de casi 800.000 dosis. El secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, defendió este jueves en una llamada con periodistas que esto implica que el Departamento "ha hecho sus deberes" contra el brote.

NICARAGUA ACCIDENTE

16 muertos, 13 de ellos venezolanos, al caer bús en precipicio en Nicaragua

Managua. Un total de 16 personas, incluyendo 13 ciudadanos venezolanos, murieron en Nicaragua cuando el autobús en el que viajaban cayó en un precipicio en la zona norte del país centroamericano, informó este jueves la Policía nicaragüense. El accidente ocurrió la noche del miércoles en una pendiente sinuosa conocida como “La Cucamonga”, ubicada en el departamento (provincia) de Estelí, a 170 kilómetros al norte de Managua, confirmaron las autoridades.

GASPAR NOÉ

"Vortex", la cinta "más banal" de Gaspar Noé, magnética lectura de la vejez

Madrid. Gaspar Noé dice en una entrevista con Efe que "Vortex" es su película "más sencilla y banal", en la que recoge los últimos días de una pareja de ancianos en una especie de magnético documental rodado con diálogos improvisados, que interpretan magistralmente Darío Argento y Françoise Lebrun. El cineasta, nacido en Buenos Aires pero cuya carrera se ha desarrollado en Francia, habla con Efe en Madrid, adonde se ha trasladado para apoyar el estreno en España de su sexto largometraje (tiene además más de una veintena de cortos y vídeos musicales, y el mediometraje "Lux Aeterna", 2019).

ISRAEL HUNGRÍA

Museo del Holocausto de Israel critica discurso de primer ministro Húngaro

Jerusalén. El presidente de Yad Vashem, el museo del Holocausto en Israel, criticó hoy un reciente discurso del primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, al asegurar que sus declaraciones recuerdan a “las ideologías asociadas a las horribles atrocidades del Holocausto". Orbán dijo el pasado día 23 que los europeos no deberían mezclarse con "no europeos" y que "los húngaros no son una raza mestiza" y no quieren convertirse en ello.

UE HONG KONG

UE respalda petición de comité de la ONU de derogar Ley Seguridad Hong Kong

Bruselas. La Unión Europea (UE) respaldó este jueves al Comité de Derechos Humanos de la ONU en su petición de derogar la Ley de Seguridad y de Sedición de Hong Kong y reiteró su preocupación por la creciente violación de derechos civiles y políticos en la antigua colonia británica. La UE valoró la publicación de las observaciones finales del comité sobre el cuarto examen periódico de Hong Kong.

ÁFRICA FRANCIA

Macron reitera el apoyo de Francia al Sahel contra el yihadismo

Bisáu. El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró hoy en Guinea-Bisáu que Francia está “determinada” a seguir apoyando al Sahel y África occidental en la lucha contra el yihadismo. “Le he reiterado al presidente (de Guinea-Bisáu) la determinación de Francia (…) de seguir comprometida en el Sahel y en toda la región, pero también de cambiar su doctrina y sus métodos”, declaró Macron durante una rueda de prensa en Bisáu junto a su homólogo guineano, Umaro Sissoco Embaló, que actualmente preside la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). EFE

