Filmes del español Gay y del argentino Lerman se estrenarán en el festival de Toronto

Toronto (Canadá), 28 jul. El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció este jueves que "Historias para no contar", del director español Cesc Gay, y "El suplente", del argentino Diego Lerman, serán estrenadas en la 47 edición de la muestra, que se celebra del 8 al 18 de septiembre.

TIFF, uno de los festivales más importantes del mundo, incluyó "Historias para no contar" y "El suplente" en el programa de presentaciones especiales, en el que también se proyectarán "The Fabelmans", el último filme de Steven Spielberg, y "Women Talking", de Sarah Polley.

"Historias para no contar" está protagonizado, entre otros, por Antonio de la Torre, Maribel Verdú, José Coronado y Quim Gutierrez; y narra en clave de comedia cinco historias urbanas sobre hechos cotidianos acaecidos en Barcelona.

Por su parte, "El suplente", una coproducción entre Argentina, Italia, México, España y Francia, está interpretada por Bárbara Lennie, Aldredo Castro y Juan Minujín, entre otros.

La película es un drama centrado en un maestro que debe abandonar su puesto en Buenos Aires cuando uno de sus alumnos es amenazado por un narcotraficante local.

TIFF reveló este jueves que el programa de Galas incluirá este año el estreno mundial de filmes como "Alice, Darling" de Mary Nighy; "Black Ice" de Hubert Davis; "Butcher's Crossing" de Gabe Polsky; "The Greatest Beer Run Ever" de Peter Farrelly; "The Hummingbird" de Francesca Archibugi, y "A Jazzman's Blues", de Tyler Perry.

El miércoles, la organización de TIFF anunció que "The Swimmers", una cinta sobre dos hermanas que huyen de Siria, basada en una historia real, abrirá la edición de este año de la muestra.

El largometraje está dirigido por la británica de origen egipcio Sally El Hosaini y protagonizado por Manal Issa y Nathalie Issa, que dan vida a Sara y Yusra Mardini, 2 hermanas que en 2015 escaparon del conflicto en Siria y cruzaron de Turquía a Grecia en una embarcación.

TIFF también incluyó este año el estreno en Norteamérica de "The Whale", de Darren Aronofsky, y "Empire of Light", de Sam Mendes.