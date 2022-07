Familia teme por silencio sobre manifestante de Hong Kong detenido en China

La familia de un manifestante de Hong Kong detenido en China continental tras un fallido intento de huir a Taiwán no ha sabido de él en casi medio año y le preocupa su salud, declaró su hermano a AFP.

Tang Kai-yin, de 31 años, integró un grupo de 12 activistas hongkoneses capturados por la guardia costera china en agosto de 2020 cuando intentaban huir en lancha rápida para evitar la persecución tras las grandes protestas prodemocracia de 2019.

El grupo, salvo dos menores, fue condenado en un juicio a puerta cerrada en la ciudad china de Shenzhen. Tang recibió la sentencia más alta, de tres años de prisión, como organizador de la fuga.

Con las restricciones de viaje por la pandemia, la familia de Tang no lo ha podido visitar y ha dependido de cartas. Pero desde febrero no ha escuchado nada, según un hermano de Tang, quien pidió no ser identificado.

El lunes, una carta dirigida a Tang fue devuelta a Hong Kong por segunda vez, con una nota escrita a mano diciendo que el servicio postal no pudo contactar al destinatario.

"Nuestra madre se puso muy ansiosa, como si hubiera sido devuelta a los días en que mi hermano desapareció", comentó el hermano.

"Ella no puede comer o dormir. A veces ella se despierta a mitad de la noche llorando y termina sentada hasta el amanecer", agregó.

El hermano comentó que la mayor preocupación es por la salud de Tang, quien fue ingresado a un hospital meses atrás por un ataque de asma.

Indicó que la prisión no ofreció mayor información sobre su recuperación.

El miércoles, luego de que se publicaron varios informes sobre la falta de contacto con Tang, una aplicación carcelaria actualizó dos reportes disciplinarios que lo acusan de "romper las reglas de estudio" en mayo y de "fallar en sus exámenes" en julio.

Tang y el también activista Quinn Moon son los únicos del grupo de 12 que permanecen encarcelados en China continental, aunque este último debe ser liberado en agosto.

Los otros diez fueron enviados a Hong Kong, donde han sido juzgados por cargos ligados a las protestas.

