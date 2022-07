David Lappartient: "El Movistar en segunda sería dramático para España"

Luis Miguel Pascual

París, 28 jul. El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el francés David Lappartien, considera que la retirada de Alejandro Valverde "dejará un vacío enorme en el ciclismo español y en el Movistar" y cree que sería "dramático" que el único español en el ProTour bajara a segunda división.

"Espero que el Movistar no baje, sería dramático para España. El resultado va a estar muy ajustado, hay siete equipos en un pañuelo. Pero creo que Valverde les dará los puntos para salvarse", dijo Lappartien en una entrevista a Efe.

El máximo responsable de la UCI aseguró que Movistar "tiene que empezar a pensar en el futuro" porque "el equipo se hizo en torno a Valverde" y "el día que se retire dejará un vacío enorme" tanto en la formación como en el ciclismo español.

"Es un corredor extraordinario, está en la pelea desde febrero hasta octubre. Nunca va a una carrera para preparar la siguiente, siempre sale a ganar. Otros, se pasan la temporada preparándose. Me encanta esa mentalidad de guerrero. Tiene el oficio, las piernas y la cabeza, lo tiene todo", aseguró.

Lappartient alabó la figura de Valverde en un momento de emergencia de ciclistas jóvenes, que han eclosionado en el Tour de Francia, y lo puso como ejemplo de "una generación que resiste".

Reconoció que el ciclismo español "no atraviesa el mejor momento" pero lo atribuyó a "un efecto péndulo".

"Ha habido una generación dorada y el nivel medio ahora es menos fuerte. No tengo información saber si es un problema estructural, no conozco tanto el ciclismo aficionado en España. Pero es cierto que no hay la renovación que cabría esperar", dijo.

El presidente de la UCI señaló que un fenómeno similar afecta a Italia y Francia, los países tradicionales del ciclismo que, dijo, "se han dormido un poco" mientras que países emergentes, como Dinamarca, "han hecho un gran trabajo".

UN TOUR MÁS INTERESANTE

Lappartient se mostró "encantado" del Tour de Francia que acaba de terminar, "porque se ha visto un espectáculo de gran calidad" y eso ha repercutido en la subida de audiencias de televisión, "las más altas desde 2005".

"La carrera ha ganado en interés, todo el rato hay tensión, incluso en las etapas que parecían aburridas", dijo el presidente de la UCI, que lo atribuyó "a una nueva forma de correr que no se parece al control excesivo que había antes".

"En tiempos de (Miguel) Indurain casi no había ataques, el equipo lo controlaba todo. Y no hablo ya en tiempos de (Lance) Armstrong. Ahora es más interesante. Un ciclista como (Tadej) Pogacar ataca en todos los terrenos. Y luego tienes a los (Wout) Van Aert, (Matthieu) Van der Poel, (Julian) Alaphilippe o incluso (Jonas) Vingegaard. No son corredores que hacen trabajar al equipo y luego saltan al final. Atacan todo el rato", analizó.

Señaló que la rivalidad entre Vingegaard y Pogacar, a la que espera que pronto se sume el colombiano Egan Bernal, augura "buenos años" por delante, sin contar con que "otros jóvenes pueden salir como ahora han salido estos".

Lappartient reconoció que "escucha" los rumores que hay sobre la fortaleza del equipo Jumbo, que ha monopolizado los tres maillots del pasado Tour, el amarillo de la general, el de la montaña y el de la regularidad, pero los consideró sin fundamento.

"La sospecha está siempre encima de la mesa porque, a causa del pasado, en nuestro deporte cuando un ciclista va fuerte siempre se sospecha de él. Es inherente al ciclismo", dijo.

"Pero el Jumbo ha sido el equipo más controlado. Algunos días, algún ciclista han sido controlado hasta tres veces. Hacemos el máximo para garantizar la credibilidad. Es un equipo que cuida cada detalle y que tiene un gran presupuesto y buenos corredores y eso marca la diferencia. Escucho lo que se dice, pero tengo todos los elementos para afirmar que, en el estado actual, los resultados obtenidos merecen ser considerados como creíbles", agregó.

Lappartient se congratuló del éxito que está teniendo el Tour femenino "que coloca a las mujeres al nivel de los hombres" y lo consideró "un avance imparable".

"Cuando veo la audiencia, el público, la carrera, es algo extraordinario. Las chicas están felices, notan la consideración, al mismo nivel que los hombres, las infraestructuras son iguales que las de los hombres. En cinco años hemos hecho muchos progresos por el ciclismo femenino", aseguró. EFE

